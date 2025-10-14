Advertisement
आखिर घर की बालकनी में पानी की थैली क्यों लटका रहे लोग? बदलते मौसम में क्यों कर रहे ये देसी जुगाड़

Balcony Water Bag Hack: मौसम बदल रहा है ऐसे में सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है. ऐसे में लोग घर की बालकनी में पानी से भरी थैली क्यों लटका रहे हैं. चलिए जानते हैं इसका सेहत के साथ क्या कनेक्शन है.

 

Oct 14, 2025
आखिर घर की बालकनी में पानी की थैली क्यों लटका रहे लोग? बदलते मौसम में क्यों कर रहे ये देसी जुगाड़

Balcony Water Bag Hack: बदलते मौसम में सेहत खराब होने के ज्यादा चांस रहते हैं. ऐसे में कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. दरअसल, जब मौसम में बदलाव शुरू होता है तब तापमान और नमी में बदलाव आता है. जिससे वायरस और बैक्टीरिया पनपते हैं. इस दौरान हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अनुकूल ढलने में टाइम लगाता है. इसलिए हम ज्यादा बीमार पड़ते हैं. 

पानी की थैली क्यों टांग रहे लोग?
जब मौसम बदलता है तो मच्छरों का आतंक बढ़ जाता है. मच्छरों के पनपने से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियां पैदा होती हैं. अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो ऐसे में मच्छरों को घर में घुसने से रोकना जरूरी है. मच्छरों को घर के अंदर घुसने से रोकने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. जिनमें लोग घर की बालकनी में पानी से भरी थैली लटका रहे हैं. इसके लिए आपको एक प्लास्टिक की पॉलीथीन लेनी है और इसमें आधा थैली पानी भरना है. इसके बाद इस पानी में एल्युमिनियम फॉइल की एक बॉल को भी डाल देना है. इसके बाद आप इस थैली को घर की बालकनी में टांग सकते हैं.
हेल्दी रहने का तरीका
अगर आप इस तरीके को अपनाते हो तो हेल्दी रहने में आपको काफी मदद मिल सकती है. इससे आप न सिर्फ मच्छरों से बचेंगे, बल्कि मक्खियों से भी काफी हद तक छुटकारा मिलेगा. मच्छर के काटने से जहां एक तरफ मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं. वहीं दूसरी ओर जब मक्खियां खाने पीने की चीज पर बैठती हैं तब गंदगी के साथ-साथ गट हेल्थ भी खराब होती है.
कैसे काम करता है ये फॉर्मूला?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ये बताया जा रहा है कि एल्युमिनियम फॉइल और पानी से होने वाले रिफ्लेक्शन से मच्छर और मक्खियों को दूर भगाने में हेल्प मिल रही है और ये काफी कारगर भी साबित हो सकता है. हालांकि, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इसे गलत मानते हैं और उनका कहना है कि इस नुस्खे से उन्हें कोई खास फर्क नहीं दिखाई दिया. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

