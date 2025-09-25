धुनुची डांस के बिना अधूरी है बंगाल की दुर्गा पूजा, जानें क्या है इसके पीछे की मान्यता

Dhunuchi Dance West Bengal: दुर्गा पूजा का नाम आते ही लोगों के आंखों के सामने भव्य पंडाल, ढोल की गूंजती आवाज और भक्तों का तांता नजर आने लगता है. पश्चिम बंगाल में ये त्यौहार सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक बड़े सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है. बंगाल में लोग मां दुर्गा की आराधना के साथ साथ कई पारंपरिक रस्में भी करते हैं जिनमें सबसे खास और आकर्षक रस्म है धुनुची डांस. कई लोगों का ऐसा मानना है कि धुनुची डांस के बिना दुर्गा पूजा का रंग अधूरा रह जाता है. बंगाल और आसपास के राज्यों में लगभग हर पंडाल में इस धुनुची डांस का आयोजन होता है और भक्त पूरे उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लेते हैं. आज हम आपको बताएंगे आखिर क्यों इतना खास है ये डांस.

क्या है धुनुची डांस

धुनुची डांस पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक नृत्य है जिसमें मिट्टी के धूपदानी में नारियल की जटा और धूप रखकर नृत्य किया जाता है. धूपदानी को हाथ में लेकर किया जाने वाला ये डांस मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है. डांस के दौरान जलती हुई धुनुची से उठता धुआं पूरे माहौल को भक्ति और ऊर्जा से भर देता है. ढाक और शंख की धुन इस डांस को और भी खास बना देती है.





मान्यता

कई लोगों का ऐसा मानना है कि धुनुची डांस सिर्फ एक पारंपरिक नृत्य नहीं बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी है. जलती हुई धुनुची से उठने वाला धुआं नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और माहौल को पवित्र बनाता है. ये डांस मां दुर्गा के सामने अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का तरीका भी है. कई लोगों की मान्यताओं के अनुसार धुनुची डांस को माता रानी के लिए समर्पित करने से लोगों के घरों में सुख शांति बनी रहती है.

कब होता है धुनुची डांस

दुर्गा पूजा के दौरान शाम की आरती के समय धुनुची डांस का किया जाता है.इ समय चारों ओर ढाक की आवाज के बीच महिलाएं और पुरुष धुनुची डांस करते हैं. ये डांस लोगों को जोड़ने का भी काम करता है. इस डांस के जरिए बंगाल की समृद्ध परंपरा और संस्कृति की झलक भी लोगों के सामने आती है. ये डांस केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं है ये अब देश के कई राज्यों में आयोजित किया जाता है. बहुत सी महिलाएं बंगाल की पारंपरिक लाल पाड़ वाली सफेद साड़ी पहन कर इसे परफॉर्म करती हैं.