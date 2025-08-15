10 से 4 लोग डायबिटीज के खतरे से बेखबर, बीमारी होने से पहले जानें इसके लक्षण

Diabetes Symptoms: भारत में डायबिटीज एक गंभीर और तेजी से फैलने वाली बीमारी बन गई है. पहले यह बीमारी बुजुर्गों में ज्यादा कॉमन थी, वहीं अब युवाओं में भी ये तेजी से फैल रही है. खराब खानपान, मोटापा और अनहेल्दी लाइफस्टाइल इसके प्रमुख कारण माने जा रहे हैं.
How to Prevent Diabetes: एक्सपर्ट का कहना है कि डायबिटीज के कारण लोगों को दिल की बीमारी, किडनी डैमेज, नर्व डैमेज और आंखों की रोशनी तक जाने का खतरा बना रहता है. लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में पब्लिश्ड एक स्टडी के मुताबिक, भारत में हर 10 में से 4 लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वे डायबिटीज का शिकार हो चुके हैं. यह स्टडी 2017 से 2019 के बीच 45 साल और उससे ज्यादा एज के 57,810 लोगों पर की गई. इस स्टडी में पाया गया कि इस एज ग्रुप के करीब 20% लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं. दिलचस्प बात यह है कि पुरुष और महिलाओं दोनों में यह अनुपात लगभग समान है
शहरी क्षेत्रों में डायबिटीज का असर
इस स्टडी के अनुसार, डायबिटीज के मामले शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखे गए हैं. इसका प्रमुख कारण खराब लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और स्ट्रेस हैं. ऐसे में डायबिटीज के बारे में सही जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी है. डायबिटीज मुख्य रूप से तीन प्रकार की होते हैं- टाइप 1, टाइप 2, और गर्भावधि डायबिटीज.
डायबिटीज के तीन टाइप
टाइप 1 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जबकि टाइप 2 में शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता. गर्भावधि डायबिटीज महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय होती है. इंसुलिन वह हार्मोन है जो खून में मौजूद शुगर को शरीर की सेल्स में पहुंचाता है, ताकि शरीर एनर्जी का इस्तेमाल कर सके. जब इंसुलिन काम नहीं करता या शरीर में बनता नहीं है, तो शुगर खून में ही जमा हो जाता है, जिससे कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं.
डायबिटीज के कारण
डायबिटीज के कारण दिल की बीमारी, किडनी फेल होना, आंखों की रोशनी जाना और पैरों की नसें खराब होना जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. इतना ही नहीं, यह बीमारी कैंसर, डिमेंशिया और सुनने की कमी जैसी परेशानियों का भी खतरा बढ़ा देती है.
कैसे करें डायबिटीज के बचाव
डायबिटीज से बचाव का सबसे खास तरीका है कि बैलेंस्ड डाइट, रोज थोड़ा एक्सरसाइज करें, और समय-समय पर ब्लड शुगर की जांच कराते रहें. अगर समय रहते सावधानी बरती जाए, तो इस बीमारी को रोका या कंट्रोल किया जा सकता है.
--आईएएनएस
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.