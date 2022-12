Dragon Fruit: मोटापा ही नहीं डायबिटीज भी कंट्रोल में रखता है ये गुलाबी फ्रूट, जानें गजब के फायदे

How to control type two diabetes: डायबिटीज को एक लाइलाज बीमारी माना जाता है, जिसका कोई स्थाई इलाज नहीं है. हालांकि कुछ प्राकृतिक तरीके और देसी उपाय हैं जिनके जरिए मरीज अपने ब्लड शुगर लेवल पर कंट्रोल कर सकते हैं. दरअसल डाइट में सही फल, सब्जियों और अन्य जरूरी तत्वों को शामिल ना किया जाए तो ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) बढ़ सकता है और कम भी हो सकता है. इसलिए अब जिस फल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसके सेवन से आपको काफी हद तक फायदा हो सकता है.

ड्रैगन फ्रूट पर रिसर्च रिपोर्ट

ड्रैगन फ्रूट, लाल या गुलाबी रंग का होता है. डायबिटीज के मरीज इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं. एक एनिमल बेस्ड स्टडीज के मुताबिक ड्रैगन फ्रूट एंटी-डायबेटिक इफेक्ट पैदा करता है. यह मोटापा कम करने में भी असरदार हो सकता है. कुछ रिसर्च में इस गुणकारी और गुलाबी फल को प्रीडायबिटिक और टाइप-2 डायबिटीज से परेशान लोगों पर भी असरदार बताया गया है. इसमें मौजूद हाई फाइबर (High Fiber) भी शरीर के लिए बेहद गुणकारी होता है.

फल एक फायदे अनेक

डायबिटीज होने पर कार्डियोवस्कुलर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. वहीं इस फल में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स की अच्छी मात्रा होने के चलते ये दिल की सेहत (Heart Health) के लिए भी अच्छा है. यानी ये फ्रूट कार्डियोवस्कुलर रोगों के डर से छुटकारा दिलाने में भी असरदार है. ड्रैगन फ्रूट विटामिन C से भरपूर होता है जिससे ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार हो सकता है. वहीं एंटी-एजिंग फ्रूट के रूप में भी इसका सेवन किया जा सकता है. ड्राई स्किन और मुंहासों की दिक्कत भी इसके सेवन से दूर हो जाती है.

डाइटीशियन और न्यूट्रीशियन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ड्रैगन फ्रूट अपने आप में एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर एक समृद्ध फल है, यह आपके शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है जिससे कैंसर (Dragon fruit is healthy for cancer patients) और समय से पहले उम्र बढ़ने जैसी बीमारियां हो सकती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं