DNA: डायबिटीज का तोड़ निकाल सकती है ये छोटी सी एक्सरसाइज, बैठे-बैठे ब्लड शुगर का होगा काम तमाम

Exercise For  Diabetic Patients: डायबिटीज में हमारे शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है. इसे आप बैठे-बैठे इस तरह से कम कर सकते हैं. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 13, 2026, 11:16 PM IST
Diabetes Home Remedies : भारत में 10 करोड़ से ज्यादा डायबीटीज के मरीज हैं. इनके लिए हमारे पास एक आसान सी एक्सरसाइज है, जो शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है. ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको अपनी सीट से उठने की भी जरूरत नहीं है. इसमें एक हल्के से मूवमेंट के जरिए अपना ब्लड शुगर कम कर सकते हैं. 

ऐसे कम करें शुगर 

'डायबिटीज एंड मेटाबोलिक सिंड्रोम क्लिनिकल रिसर्च एंड रिव्यू' में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक बैठे-बैठे एड़ी हिलाने से आपका ब्लड शुगर कम हो सकता है. रिसर्च के अनुसार लगातार एड़ियां हिलाने से सोलियस मसल एक्टिवेट होता है. इसके कारण भोजन के बाद ब्लड शुगर में होने वाली बढ़ोतरी में काफी कमी आती है. 

रिसर्च में निकला हल 

रिसर्च में पाया गया कि खाना खाने के बाद जिन लोगों ने ये एक्सरसाइज की, उनके ब्लड शुगर में 39-52 प्रतिशत की कमी आई. साथ ही इंसुलिन का रेस्पॉन्स भी लगभग 60 प्रतिशत बेहतर हो गया. इस एक्सरसाइज के दौरान आप अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं और फिर उसे धीरे से नीचे लाएं. 3 मिनट तक ऐसा करने से ब्लड शुगर कम करने के अलावा आप अपने हार्ट की हेल्थ भी ठीक कर सकते हैं क्योंकि सोलियस मसल दूसरे हार्ट की तरह काम करता है.

सेहत को फायदा पहुंचाएगी एक्सरसाइज 

सोलियस मसल के एक्टिवेट होने से इसी फायदे को देखते हुए डॉक्टर खाना खाने के बाद टहलने के लिए कहते हैं क्योंकि टहलना भी सोलियस मसल के लिए एक एक्सरसाइज है. अगर आप वॉक कर सकते हैं तो खाना खाने के बाद वॉक करना चाहिए लेकिन बुजुर्ग हैं और उठने-बैठने में परेशानी है या काम की वजह से अपनी सीट से उठ नहीं सकते तो बैठे-बैठे ये एक्सरसाइज कीजिए. ऐसा करके आप अपने डायबिटीज का रिस्क कम कर सकते हैं. साथ ही हार्ट को भी बेहतर बना सकते हैं. केवल 3 मिनट की ये एक्सरसाइज आपकी सेहत को बेहतर बना देगी.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

