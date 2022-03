Diabetes के मरीजों के लिए संजीवनी है ये लाल जूस, झट से कम हो जाएगा ब्लड शुगर लेवल

नई दिल्ली: हमारा ब्लड शुगर लेवल दिन में कई बार बदलता है. वहीं हाइपरग्लेसीमिया (Hyperglycaemia) यानी हाई ब्लड शुगर (High Blood Sugar) की स्थिति में जरूरी है कि आप शुगर लेवल का खास ध्यान रखें क्योंकि, अगर इसका इलाज न किया जाए तो आगे चलकर ये कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकता है.

डायबिटीज में कारगर है अनार का जूस

डायबिटीज (Diabetes) के मरीजों के लिए जरूरी है कि वे नियमित रूप से ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) की जांच कराएं और इसे कंट्रोल में रखें. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एक ग्लास अनार का जूस हाई ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज यानी स्थिर करने में मदद करता है.

कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल?

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर क्लीनिकल एक्सिलेंस (NICE) के मुताबिक, खाने से पहले आपका ब्लड शुगर लेवल 4.0 to 5.9 mmol/L रहना चाहिए. हालांकि जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है और जिन्हें टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज है या कोई बच्चा डायबिटीज की बीमारी से ग्रस्त है, तो शुगर लेवल 4 to 7 mmol/L तक रह सकता है. ज्यादातर लोगों के लिए खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल 7.8 mmol/L के अंदर होना चाहिए. वहीं टाइप टू डायबिटीज के मरीजों के लिए ये 8.5 mmol/L के अंदर और टाइप 1 डायबिटीज से ग्रस्त मरीजों के लिए ये 5 to 9 mmol/L के अंदर होना चाहिए.

शुगर लेवल को कम कर सकता है अनार का जूस

'द सन' की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है तो कुछ तरीके हैं जिससे आप ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकते हैं. शोधकर्ताओं ने पाया है कि एक खास जूस की एक ग्लास तक मात्रा इसमें आपकी मदद कर सकती है.

स्टडी में सामने आई ये बात

हाल में की गई एक स्टडी के मुताबिक, एक ग्लास अनार का जूस हाई ब्लड शुगर लेवल को 15 मिनट में कम कर सकता है. इस स्टडी में स्वस्थ लोगों को शामिल किया गया था जिन्हें टाइप वन या टाइप टू डायबिटीज की समस्या नहीं थी. एक्सपर्ट्स ने स्टडी में हिस्सा लेने वाले कुछ लोगों को मीठा पानी और कुछ लोगों को अनार का जूस पीने के लिए दिया.

इन लोगों का वजन सामान्य था और इन्हें जूस की 230ml दी गई थी. स्टडी में एक्सपर्ट्स ने पाया कि अनार का जूस पीने से 15 से 30 मिनट में शुगर लेवल में गिरावट आई. स्टडी में जिन लोगों को अनार का जूस दिया गया उनमें Lower glucose response देखने को मिला. इस स्टडी के नतीजों में एक्सपर्ट्स ने माना है कि जूस पीने से ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद मिली.

इन बातों का भी रखें ख्याल

-हर व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल अलग होता है. वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गर्भवती महिलाओं को एक खास ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना चाहिए.

-Optibac Probiotics में न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट Kerry Beeson के मुताबिक, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए जरूरी है कि आप कुछ और बातों का भी ख्याल रखें. नियमित रूप से वॉक पर जाएं. रोजाना 15 से 30 मिनट तक वॉक करें.

-टेंश की वजह से भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है इसलिए एक्सरसाइज​ और योग करें. इससे तनाव को कम करने में मदद मिलेगी. शरीर को हाइड्रेट रखें और रोजाना करीब दो लीटर तक पानी पिएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इन नुस्खों की पुष्टि नहीं करता है.)