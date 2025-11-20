क्या आप भी हेल्थ के नाम पर पिते हैं डाइट सोडा? अंदर ही अंदर सड़ जाएगा दिमाग!

Advertisement
आज के समय में लोग चीनी वाली सॉफ्ट ड्रिंक की जगह डाइट सोडा का सेवन करते हैं. डाइट सोडा को मार्केट में जीरो शुगर या फिर जीरो कैलोरी के लिए प्रमोट किया जाता है. डाइट सोडा में मौजूद आर्टिफिशियल स्वीटनर दिमाग के लिए बेहद खतरनाक है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 20, 2025, 06:57 PM IST
आजकल लोग हेल्थ को लेकर अवेयर तो हो रहे हैं लेकिन पूरी तरह से अवेयरनेस की कमी देखी जा रही हैं. लोगों को पता है कि सॉफ्ट ड्रिंक में चीनी होता है जो कि सेहत और दिमाग के लिए हानिकारक हैं, ऐसे में अब अधिकतर लोग डाइट सोड का सेवन करते हैं. डाइट सोड में 0 कैलोरी और 0 शुगर बोलकर मार्केट में बेचा जाता है, ऐसे में अधिकतर लोग अब डाइट सोडा का सेवन करते हैं. क्या आप जानते हैं डाइट सोडा आपके दिमाग के लिए कितना खतरनाक हो सकता है. आइए जानते हैं डाइट सोडा पीने के नुकसान.

डाइट सोडा क्या नुकसानदायक है
डाइट सोडा सेहत के लिए बेहद नुकसानकारी है. डाइट सोडा में मौजूद आर्टिफिशियल स्वीटनर, कैफीन और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिसका सीधा असर हमारे ब्रेन पर पड़ता है. डाइट सोडा का सेवन करने से हार्मोन बैलेंस, न्यूरल एक्टिविटी पर बुरा असर पड़ता है.

क्या होता है डाइट सोडा
डाइट सोडा एक कार्बोनेटेड ड्रिंक है जिसमें चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल किया जाता है. डाइट सोडा बनाने वाली कंपनी इसे कैलोरी फ्री और शुगर फ्री ड्रिंक प्रमोट करती है लेकिन यह हमारी सेहत खासकर दिमाग के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है.

दिमाग पर पड़ सकता है ये असर
आर्टिफिशियल स्वीटनर का अधिक सेवन करने से डेपामिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर पर गहरा असर पड़ता है. जिस वजह से मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, बेचैनी और ध्यान न लगने में समस्या आती है. एक्सपर्ट के अनुसार जो लोग लंबे समय या फिर रोजाना डाइट सोडा का सेवन करते हैं उनकी याददाश्त में भी कमी देखने को मिल सकती है. सोडा का सेवन करने से दिमाग के कार्यक्षमता पर गहरा असर पड़ता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

