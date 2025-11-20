क्या आप भी हेल्थ के नाम पर पिते हैं डाइट सोडा? अंदर ही अंदर सड़ जाएगा दिमाग!

आजकल लोग हेल्थ को लेकर अवेयर तो हो रहे हैं लेकिन पूरी तरह से अवेयरनेस की कमी देखी जा रही हैं. लोगों को पता है कि सॉफ्ट ड्रिंक में चीनी होता है जो कि सेहत और दिमाग के लिए हानिकारक हैं, ऐसे में अब अधिकतर लोग डाइट सोड का सेवन करते हैं. डाइट सोड में 0 कैलोरी और 0 शुगर बोलकर मार्केट में बेचा जाता है, ऐसे में अधिकतर लोग अब डाइट सोडा का सेवन करते हैं. क्या आप जानते हैं डाइट सोडा आपके दिमाग के लिए कितना खतरनाक हो सकता है. आइए जानते हैं डाइट सोडा पीने के नुकसान.

डाइट सोडा क्या नुकसानदायक है

डाइट सोडा सेहत के लिए बेहद नुकसानकारी है. डाइट सोडा में मौजूद आर्टिफिशियल स्वीटनर, कैफीन और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिसका सीधा असर हमारे ब्रेन पर पड़ता है. डाइट सोडा का सेवन करने से हार्मोन बैलेंस, न्यूरल एक्टिविटी पर बुरा असर पड़ता है.

क्या होता है डाइट सोडा

डाइट सोडा एक कार्बोनेटेड ड्रिंक है जिसमें चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल किया जाता है. डाइट सोडा बनाने वाली कंपनी इसे कैलोरी फ्री और शुगर फ्री ड्रिंक प्रमोट करती है लेकिन यह हमारी सेहत खासकर दिमाग के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है.

दिमाग पर पड़ सकता है ये असर

आर्टिफिशियल स्वीटनर का अधिक सेवन करने से डेपामिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर पर गहरा असर पड़ता है. जिस वजह से मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, बेचैनी और ध्यान न लगने में समस्या आती है. एक्सपर्ट के अनुसार जो लोग लंबे समय या फिर रोजाना डाइट सोडा का सेवन करते हैं उनकी याददाश्त में भी कमी देखने को मिल सकती है. सोडा का सेवन करने से दिमाग के कार्यक्षमता पर गहरा असर पड़ता है.

