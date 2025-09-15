बुखार से टूटने लगता है शरीर, नहीं मिलती हिम्मत? डाइटिशियन से जानें फीवर के बाद कमजोरी दूर करने के लिए क्या करें?
Boost Energy After Fever: आमतौर पर बुखार का असर पूरी बॉडी पर पड़ता है. इससे शरीर पूरी तरह से कमजोर हो जाता है और इंसान जल्दी थकने लगता है. ऐसे में फीवर के बाद खुद का ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि फीवर के बाद खुद का ख्याल कैसे रखना चाहिए?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 05:33 PM IST
What to Eat After Fever: मौसम बदलने के कारण बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है. खासकर बड़ी संख्या में लोग वायरल फीवर के शिकार हो रहे हैं. ऐसे में फीवर के बाद शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है, बिना काम किए भी थकावट महसूस होने लगती है. इसके साथ-साथ बुखार से इम्यूनिटी भी वीक हो सकती है. इसलिए अक्सर बुखार के बाद कुछ दिनों तक सेहत पर खास ध्यान देने की सलाह दी जाती है. बुखार के बाद अक्सर खास डाइट को फॉलो करना चाहिए, जिससे बॉडी को एनर्जी मिल सके. इस खबर में हम आपको बताएंगे, कि बुखार के बाद क्या खाने से शरीर से कमजोरी दूर होती है. 

 

बुखार के बाद क्या करना चाहिए?
बुखार के बाद खानपान पर खास ध्यान देना चाहिए. साथ ही वॉट इनटेक भी बढ़ाना चाहिए. दरअसल बुखार के बाद शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या है सकती है, जिसके कारण व्यक्ति कमजोरी महसूस कर सकता है. ऐसे में फीवर खत्म होने के बाद नारियल पानी, छाछ, हल्का सूप, नींबू पानी जैसे पानी वाली चीजें बढ़ा देनी चाहिए. यह बॉडी को हाइड्रेट करने के साथ-साथ डाइजेशन को भी बेहतर करने में आपकी मदद करता है. वहीं इस दौरान डाइजेशन भी वीक हो सकता है. ऐसे में बुखार के दौरान और इसके तुरंत बाद भी हल्का और पचने वाला खाना खाना चाहिए. दाल, चावल, खिचड़ी और सब्जियां पचने में आसान होती है. ऐसे में आप इन्हें खा सकते हैं. 

प्रोटीन, विटामिन और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर डाइट
इसके अलावा बुखार के बाद शरीर को मजबूत करने के लिए भी डाइट लेना चाहिए. ऐसे में प्रोटीन से भरपूर फूड्स डाइट में शामिल करने पर जोर दिया जाता है. दरअसल प्रोटीन बॉडी को मजबूत करने का काम करता है, यह मसल्स को रिपेयर करता है और कमजोरी दूर करता है. ऐसे में डाइट में दालें, मूंगफली, चना, अंडा, दही और पनीर को शामिल करें. इसके साथ-साथ विटामिन और एंटीऑक्सिडेंट के लिए फल और सब्जियां भी अच्छी मात्रा में लेने की जरूरत होती है. सेब, संतरा, पपीता और केला, जैसे मौसमी फल पाचन में सुधार लाने के साथ-साथ बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं.

 

भूख न लगने पर क्या करें?
कई लोग ऐसा महसूस करते हैं कि बुखार के बाद अक्सर भूख नहीं लगती है. ऐसे में अगर बुखार के बाद भूख कम लग रही है, तो एक बार में ज्यादा न खाएं, बल्कि छोटे-छोटे मील लें. इससे आप पूरे दिन में 4 से 5 छोटे-छोटे मिल ले सकते हैं. ऐसा करने से शरीर को पोषण तो मिलता ही है, साथ ही डाइजेशन भी बेहतर होता है. 

 

डाइट के साथ-साथ आराम भी जरूरी
बुखार के बाद डाइट के साथ आराम करने की भी बहुत जरूर होती है. आराम करने से बुखार के बाद शरीर को रिकवर का समय मिलता है. ऐसे में अच्छा खाने के साथ-साथ अच्छी नींद लेना भी जरूरी है. स्ट्रेस से दूर रहने के भी कमजोरी दूर होती है. ज्यादा स्ट्रेस लेने से शरीर कमजोर हो सकती है. अगर इतना करने के बाद भी वीकनेस लगे, तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन सप्लीमेंट्स लिया जा सकता है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

