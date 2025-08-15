सिर्फ खाने का स्वाद नहीं, इन अस्थायी चीजों के लिए भी बेहद स्वादिष्ट है लाल मिर्च
Red Chilli Benefits: खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए अक्सर लोग लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि यह खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 12:50 AM IST
  1. Benefits of Red Chilli: लाल मिर्च अपने तेज लाल रंग और तीखेपन के लिए जाना जाता है, इसके साथ ही इसके अंदर छिपे गुण कई बीमारियों से बचाव करने में भी मददगार होते हैं. अमेरिकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, लाल मिर्च विटामिन ए का बड़ा स्रोत है. यह विटामिन आंखों की रोशनी के लिए बेहद जरूरी होता है, साथ ही शरीर के कई हिस्सों की सेहत को बनाए रखने में भी मददगार है. यह हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है. अगर आप रोजाना सिर्फ एक छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर अपने खाने में डालते हैं, तो विटामिन ए की कमी आपके शरीर में कभी नहीं होगी.
  2. लाल मिर्च के गुण
    विटामिन ए के अलावा, इसमें विटामिन बी6, विटामिन 'के' और विटामिन 'सी' भी पाए जाते हैं. विटामिन 'के' खून को साफ करने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है, जबकि विटामिन सी हमारे शरीर के अंदर इम्युनिटी को बढ़ाता है और सर्दी-जुकाम से बचाता है.
  3. लाल मिर्च के फायदे
    साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक, लाल मिर्च के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी की सेल्स को नुकसान होने से बचाता है और कई बीमारियों से लड़ने में मदद करता है. इससे कैंसर और हार्ट की बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है.
  4. लाल मिर्च कैसे तीखा होता है?
    लाल मिर्च में एक खास तत्व होता है, जिसे कैप्सैसिन कहा जाता है. यही कैप्सैसिन मिर्च को तीखा बनाता है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं. कैप्सैसिन सूजन को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाता है और वेट कम करने में भी मददगार होता है. बॉडी में कैलोरी बर्न के प्रोसेस को तेज करता है और खाने के बाद लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता. इसके साथ ही यह पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ाकर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, जिससे खाना आसानी से पचता है और पेट स्वस्थ रहता है.
    --आईएएनएस
  5. Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.
