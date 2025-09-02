डिजिटल डिटॉक्स वेकेशन है नई पीढ़ी की पहली पसंद! जानें क्यों Gen-Z के बीच जमकर वायरल है ये अनोखा ट्रेंड

Digital Detox Vacation Trend: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट लोगों के डेली रूटीन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं. सुबह उठते के साथ ही और रात को सोने से पहले सोशल मीडिया स्क्रॉल करना तो अब एक आदत बन चुकी है, पर ये आदत लोगों के हेल्थ को बेहद ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है. देर रात को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से नींद की कमी, एंग्जायटी और चिड़चिड़ापन देखने को मिल रहा है. आजकल के युवा वर्ग इस बात को समझ चुके हैं और एक नए ट्रेंड का रुख कर रहे हैं जिसे डिजिटल डिटॉक्स वेकेशन के नाम से जाना जाता है.

क्या होता है डिजिटल डिटॉक्स वेकेशन

डिजिटल डिटॉक्स वेकेशन का मतलब होता है कुछ दिनों तक आप अपने फोन, लैपटॉप और इंटरनेट से पूरी तरह दूरी बनाकर खुली हवा, नेचर और प्राकृतिक खूबसूरती से जुड़ना चाहते हैं. आजकल कई रिसॉर्ट और ट्रैवल डेस्टिनेशन अब ऐसे पैकेज और ऑफर लेकर आ रहे हैं जहां वाई-फाई कनेक्शन उपलब्ध नहीं होता है और मोबाइल का इस्तेमाल भी टूरिस्ट सीमित समय तक ही कर सकते हैं. इन ट्रैवल पैकेज का मकसद ये होता है कि लोग स्क्रीन टाइम को कम करके अपने आसपास के दुनिया की खूबसूरती का लुत्फ उठा सके.

पॉपुलर डेस्टिनेशन

भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और गोवा जैसे कई इलाकों में डिजिटल डिटॉक्स वेकेशन बेहद ज्यादा लोकप्रिय है. यहां पर लोग मेडिटेशन, ट्रैकिंग, योग और फोटोग्राफी जैसे कई तरह की एक्टिविटीज करना पसंद करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लाइफस्टाइल चॉइस

डिजिटल डिटॉक्स न केवल स्ट्रेस कम करता है बल्कि लोगों के अंदर का चिड़चिड़ापन भी कम करने में बेहद ही कारगर साबित होता है. डिजिटल डिटॉक्स केवल एक फैशन ट्रेंड नहीं बल्कि एक जरूरी लाइफस्टाइल चॉइस भी बन गया है जिस वजह से यह आजकल के युवाओं के बीच बेहद तेजी से ही पॉपुलर हो रहा है.

घर पर करें डिजिटल डिटॉक्स

डिजिटल डिटॉक्स ने लोगों को एक बार फिर से ये समझा दिया है की असली खुशी फोन के नोटिफिकेशन में नहीं बल्कि नेचर और रिश्तो में छुपी हुई होती है. आजकल बहुत से डॉक्टर भी लोगों को 6 महीने में एक बार डिजिटल डिटॉक्स लेने की सलाह देते हैं. डिजिटल टॉक्स ट्रेंड आप अपने घर पर रहकर भी अपना सकते हैं.इस ट्रेंड को फॉलो करते समय आपको इस बात का बेहद ध्यान रखना है कि आपकी स्क्रीन टाइमिंग बिल्कुल ना के बराबर होनी चाहिए.