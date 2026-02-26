Gen Z के बीच तेजी से वायरल हो रहा है डिजिटल सनसेट, जानें क्या है ये नया ट्रेंड

Digital Sunset: आजकल के युवाओं की लाइफ मोबाइल नोटिफिकेशन और लैपटॉप या फोन के स्क्रीन के इर्द-गिर्द ही घूमती है. ऐसे में एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है जिसे डिजिटल सनसेट कहा जा रहा है. ये ट्रेंड सिर्फ सोशल मीडिया का एक आम ट्रेंड नहीं बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ता एक छोटा लेकिन असरदार कदम बनता जा रहा है.
आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में लोग अक्सर नींद की कमी से जूझ रहे हैं जिसका सबसे बड़ा कारण स्क्रीन का बेहद ज्यादा इस्तेमाल करना है. रात में स्क्रीन की ब्लू लाइट हमारे दिमाग को एक्टिव रखती है जिससे नींद देर से आती है और लोगों को कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में आजकल Gen Z के बीच एक खास ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है जिसका नाम है डिजिटल सनसेट. जॉब करने वाले लोग हो या कॉलेज स्टूडेंट्स, सभी लोग इस ट्रेंड को अपना रहे हैं. इससे फैमिली टाइम भी बढ़ रहा है और लोग खुद के लिए समय निकाल पा रहे हैं.
क्या है डिजिटल सनसेट
रात में सोने से कुछ घंटे पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी जैसी स्क्रीन बंद कर देना ही डिजिटल सनसेट है. इससे दिमाग को आराम मिलता है और नींद की क्वालिटी भी बेहतर होती है. Gen Z इसे फॉलो करके स्ट्रेस कम करने और खुद को रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं. डिजिटल सनसेट का ट्रेंड खासकर उन युवाओं के बीच तेजी से फैल रहा है जो देर रात तक रील्स स्क्रॉल करने की आदत से परेशान हो चुके हैं. इसमें लोग सोने से एक से दो घंटे पहले फोन साइलेंट करके दूर रख देते हैं. कुछ लोग इस दौरान किताब पढ़ते हैं तो कुछ मेडिटेशन या हल्की म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं. बहुत से लोग ऐसे में अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद कर रहे हैं.
नींद के लिए है फायदेमंद
बहुत से लोग जो डिजिटल सनसेट को अपना रहे हैं उनका मानना है कि इससे बॉडी का नेचुरल स्लीप साइकल सही रहता है. कई युवाओं ने सोशल मीडिया पर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और बताया कि उन्हें जल्दी नींद आने लगी और सुबह अब ज्यादा फ्रेश महसूस होता है. डिजिटल सनसेट सिर्फ नींद के लिए ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद माना जा रहा है.
बदलाव है जरूरी
हर रोज सोने से पहले लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में जलन और सिर दर्द जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं. कई बार आंखों से पानी भी आने लगता है. जब आप स्क्रीन से दूरी बनाते हैं तो आंखों को आराम मिलता है और दिमाग शांत रहता है. स्क्रीन की दुनिया से थोड़ा दूर होकर जब आप खुद को समय देते हैं तो लाइफ ज्यादा बैलेंस और खुश महसूस होती है. हो सकता है यह छोटा सा बदलाव आपकी नींद और सेहत दोनों को बेहतर बना दे और आपकी लाइफस्टाइल सुधर जाए.