Advertisement
trendingNow13122848
Hindi Newsलाइफस्टाइलGen Z के बीच तेजी से वायरल हो रहा है डिजिटल सनसेट, जानें क्या है ये नया ट्रेंड

Gen Z के बीच तेजी से वायरल हो रहा है डिजिटल सनसेट, जानें क्या है ये नया ट्रेंड

Digital Sunset: आजकल के युवाओं की लाइफ मोबाइल नोटिफिकेशन और लैपटॉप या फोन के स्क्रीन के इर्द-गिर्द ही घूमती है. ऐसे में एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है जिसे डिजिटल सनसेट कहा जा रहा है. ये ट्रेंड सिर्फ सोशल मीडिया का एक आम ट्रेंड नहीं बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ता एक छोटा लेकिन असरदार कदम बनता जा रहा है.

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 26, 2026, 08:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gen Z के बीच तेजी से वायरल हो रहा है डिजिटल सनसेट, जानें क्या है ये नया ट्रेंड

आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में लोग अक्सर नींद की कमी से जूझ रहे हैं जिसका सबसे बड़ा कारण स्क्रीन का बेहद ज्यादा इस्तेमाल करना है. रात में स्क्रीन की ब्लू लाइट हमारे दिमाग को एक्टिव रखती है जिससे नींद देर से आती है और लोगों को कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में आजकल Gen Z के बीच एक खास ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है जिसका नाम है डिजिटल सनसेट. जॉब करने वाले लोग हो या कॉलेज स्टूडेंट्स, सभी लोग इस ट्रेंड को अपना रहे हैं. इससे फैमिली टाइम भी बढ़ रहा है और लोग खुद के लिए समय निकाल पा रहे हैं.

क्या है डिजिटल सनसेट
रात में सोने से कुछ घंटे पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी जैसी स्क्रीन बंद कर देना ही डिजिटल सनसेट है. इससे दिमाग को आराम मिलता है और नींद की क्वालिटी भी बेहतर होती है. Gen Z इसे फॉलो करके स्ट्रेस कम करने और खुद को रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं. डिजिटल सनसेट का ट्रेंड खासकर उन युवाओं के बीच तेजी से फैल रहा है जो देर रात तक रील्स स्क्रॉल करने की आदत से परेशान हो चुके हैं. इसमें लोग सोने से एक से दो घंटे पहले फोन साइलेंट करके दूर रख देते हैं. कुछ लोग इस दौरान किताब पढ़ते हैं तो कुछ मेडिटेशन या हल्की म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं. बहुत से लोग ऐसे में अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद कर रहे हैं.

नींद के लिए है फायदेमंद
बहुत से लोग जो डिजिटल सनसेट को अपना रहे हैं उनका मानना है कि इससे बॉडी का नेचुरल स्लीप साइकल सही रहता है. कई युवाओं ने सोशल मीडिया पर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और बताया कि उन्हें जल्दी नींद आने लगी और सुबह अब ज्यादा फ्रेश महसूस होता है. डिजिटल सनसेट सिर्फ नींद के लिए ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद माना जा रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बदलाव है जरूरी
हर रोज सोने से पहले लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में जलन और सिर दर्द जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं. कई बार आंखों से पानी भी आने लगता है. जब आप स्क्रीन से दूरी बनाते हैं तो आंखों को आराम मिलता है और दिमाग शांत रहता है. स्क्रीन की दुनिया से थोड़ा दूर होकर जब आप खुद को समय देते हैं तो लाइफ ज्यादा बैलेंस और खुश महसूस होती है. हो सकता है यह छोटा सा बदलाव आपकी नींद और सेहत दोनों को बेहतर बना दे और आपकी लाइफस्टाइल सुधर जाए.

 

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

TAGS

Digital SunsetGen Z Generation

Trending news

Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
Instagram
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
DNA
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
Meghalaya Assembly Viral Video
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
ISRO
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
jammu kashmir news
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
Asaduddin Owaisi
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
Maharashtra
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
E Library Inauguration in Goa
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
Indian diplomacy
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन
Nitesh Rane
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन