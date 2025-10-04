Advertisement
trendingNow12947413
Hindi Newsलाइफस्टाइल

शनिवार की रात डिनर को स्पेशल बनाने के लिए घर पर बनाएं पनीर मखनी बिरयानी, बेहद ही आसान है रेसिपी

Paneer Makhani Biryani Recipe:  शनिवार की रात में लोग मजे करना, अच्छा खाना बनाकर खाना बेहद ही पसंद करते हैं अगर आप भी शनिवार की रात डिनर को स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो घर पर आसानी से पनीर मखनी बिरयानी को बनाकर खा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 04, 2025, 01:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शनिवार की रात डिनर को स्पेशल बनाने के लिए घर पर बनाएं पनीर मखनी बिरयानी, बेहद ही आसान है रेसिपी

Paneer Makhani Biryani Recipe:  आजकल अधिकतर लोग वीकेंड को खास बनाने के लिए बाहर का खाना खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. रोज के खाने से बोर हो चुके होते हैं इसलिए घर की जगह पर बाहर का खाना खाना काफी ज्यादा पसंद आता है. अगर आप भी शनिवार की रात डिनर को स्पेशल बनाना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि घर पर कैसे इसको मजेदार बना सकते हैं आज आपको एक डिश के बारे में बताते हैं, जिसको आप आसानी से घर पर बनाकर झटपट खा सकते हैं, हम बात कर रहे हैं पनीर मखनी बिरयानी के बारे में, जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है और इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है.आइए आपको बताते हैं, इसकी आसानी से बनने वाली रेसिपी, जिसको आप भी नोट कर सकते हैं.
 

पनीर मखनी बिरयानी बनाने के लिए सामग्री 

पनीर मखनी बिरयानी बनाने के लिए आपको पनीर, टमाटर, प्याज, अदरक-लहसुन पेस्ट, मसाले, काजू, मक्खन, तेल, बासमती चावल, कसूरी मेथी, तेजपत्ता, पानी, दालचीनी, इलायची, लौंग, धनिया पत्ती इन चीजों की जरूरत होती है.
 

Add Zee News as a Preferred Source

पनीर मखनी बिरयानी बनाने की विधि

पनीर मखनी बिरयानी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बड़ा पैन लेना है और फिर उसमें तेल और मक्खन डालकर गरम कर लेना है इसके बाद प्याज, टमाटर, काजू, अदरक-लहसुन पेस्ट, नमक को पकाना है. अब इसको पकने के बाद ठंडा होकर इसे अच्छी तरह पीसकर एक स्मूथ पेस्ट आपको तैयार कर लेना है. अब आपको एक पैन फिर लेना है और उसमें मक्खन, पेस्ट, लाल मिर्च, धनिया और गरम मसाला, पनीर के टुकड़े, कसूरी मेथी को डालकर अच्छे से पकाना है. मखनी ग्रेवी को तैयार कर लें अब आपको एक बड़े बर्तन में घी गरम करके तेजपत्ता, दालचीनी, इलायची और लौंग को उसमें डालकर अच्छे से भून लें. चावल और पानी को डालकर अच्छे से पकाएं. अब आपको इसको पकाएं हुए ग्रेवी में चावल को डाल देना है. पुदीना-धनिया पत्ती डालकर इसको ढक देना है.  15-20 मिनट तक पकाने के बाद इसको प्लेट में निकाल लें, अब आपकी पनीर मखनी बिरयानी बनकर तैयार हैं.
 

इसे भी पढ़ें: बिना लहसुन-प्याज के घर पर झटपट इस तरीके से बनाएं चटपटे छोले

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

paneer makhani biryani recipeFood Recipe

Trending news

टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
Nagpur couple dies Italy accident
टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
Punjab news
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
vaishno devi yatra
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
Bullet train project
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
Weather
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
DNA
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
DNA
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
JNU
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
DNA Analysis
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA Analysis
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
;