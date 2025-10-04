शनिवार की रात डिनर को स्पेशल बनाने के लिए घर पर बनाएं पनीर मखनी बिरयानी, बेहद ही आसान है रेसिपी

Paneer Makhani Biryani Recipe: आजकल अधिकतर लोग वीकेंड को खास बनाने के लिए बाहर का खाना खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. रोज के खाने से बोर हो चुके होते हैं इसलिए घर की जगह पर बाहर का खाना खाना काफी ज्यादा पसंद आता है. अगर आप भी शनिवार की रात डिनर को स्पेशल बनाना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि घर पर कैसे इसको मजेदार बना सकते हैं आज आपको एक डिश के बारे में बताते हैं, जिसको आप आसानी से घर पर बनाकर झटपट खा सकते हैं, हम बात कर रहे हैं पनीर मखनी बिरयानी के बारे में, जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है और इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है.आइए आपको बताते हैं, इसकी आसानी से बनने वाली रेसिपी, जिसको आप भी नोट कर सकते हैं.



पनीर मखनी बिरयानी बनाने के लिए सामग्री

पनीर मखनी बिरयानी बनाने के लिए आपको पनीर, टमाटर, प्याज, अदरक-लहसुन पेस्ट, मसाले, काजू, मक्खन, तेल, बासमती चावल, कसूरी मेथी, तेजपत्ता, पानी, दालचीनी, इलायची, लौंग, धनिया पत्ती इन चीजों की जरूरत होती है.



पनीर मखनी बिरयानी बनाने की विधि

पनीर मखनी बिरयानी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बड़ा पैन लेना है और फिर उसमें तेल और मक्खन डालकर गरम कर लेना है इसके बाद प्याज, टमाटर, काजू, अदरक-लहसुन पेस्ट, नमक को पकाना है. अब इसको पकने के बाद ठंडा होकर इसे अच्छी तरह पीसकर एक स्मूथ पेस्ट आपको तैयार कर लेना है. अब आपको एक पैन फिर लेना है और उसमें मक्खन, पेस्ट, लाल मिर्च, धनिया और गरम मसाला, पनीर के टुकड़े, कसूरी मेथी को डालकर अच्छे से पकाना है. मखनी ग्रेवी को तैयार कर लें अब आपको एक बड़े बर्तन में घी गरम करके तेजपत्ता, दालचीनी, इलायची और लौंग को उसमें डालकर अच्छे से भून लें. चावल और पानी को डालकर अच्छे से पकाएं. अब आपको इसको पकाएं हुए ग्रेवी में चावल को डाल देना है. पुदीना-धनिया पत्ती डालकर इसको ढक देना है. 15-20 मिनट तक पकाने के बाद इसको प्लेट में निकाल लें, अब आपकी पनीर मखनी बिरयानी बनकर तैयार हैं.



