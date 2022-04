Drinking Cold water after Workout: क्या आप भी वर्कआउट के बाद पीते हैं ठंडा पानी? जान लें ये नुकसान

Disadvantages of Drinking cold water after Workout For Health: क्या आप भी वर्कआउट के बाद ठंडा पानी पीते हैं? यदि हां तो ठहर जाइए, क्योंकि इससे आप कई प्रकार की बीमारियों को दावत दे रहे हैं. इससे हार्ट अटैक से लेकर वजन बढ़ना तक शामिल है. यही वजह है कि एक्सपर्ट मानते हैं कि वर्कआउट के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए. जानते हैं इसके अलावा क्या-क्या दिक्कत हो सकती है.

क्यों नहीं पीना चाहिए ठंडा पानी

दरअसल, वर्कआउट करने के बाद आपका शरीर गर्म हो जाता है. ऐसे में जब आप ठंडा पानी पीते हैं, तो यह आपके शरीर के तापमान को अचानक से नीचे गिरा देता है, जिससे आपके वर्कआउट की मेहनत खराब हो सकती है. इसके साथ ही आपको सर्द-गर्म की शिकायत होने की संभावना होती है.

हार्ट रेट पर भी पड़ सकता है असर

इसके अलावा वर्कआउट के बाद ठंडा पानी पीने का असर हार्ट रेट पर भी बढ़ता है. दरअसल, वर्कआउट के दौरान आपकी नसों में तेजी से ब्लड सर्कुलेशन होता है. ऐसी स्थिति में जब आप अचानक से ठंडे पानी का सेवन करते हैं, तो यह आपकी नसों को काफी तेजी से ठंडा कर सकता है.

सिर दर्द की परेशानी हो सकती है

वर्कआउट के बाद जैसे ही आप ठंडा पानी पिएंगे तो आपका सिर दर्द भी हो सकता है. साइनस के मरीजों को तो बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए. क्योंकि इससे आपकी परेशानी और बढ़ सकती है. यानी वर्कआउट के बाद

पाचन पर भी पड़ सकता है असर

इसके अलावा आपके पाचन पर भी असर पड़ सकता है. दरअसल, हैवी वर्कआउट के बाद अचानक से ठंडा पानी पीने से आपके शरीर में सर्द-गर्म की स्थिति बनने की संभावना होती है, जिसके कारण पेट में दर्द, ऐंठन और पाचन से संबंधित परेशानी आपके झेलनी पड़ सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)