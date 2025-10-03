Advertisement
trendingNow12945556
Hindi Newsलाइफस्टाइल

केवल सेंधा नमक खाते हैं? पूरी तरह से इसे डाइट में शामिल करने से हो सकते हैं ये नुकसान

Rock Salt Side Effects: हेल्दी रहने के लिए अक्सर लोग सेंधा नमक खाना चाहते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप लंबे समय तक केवल सेंधा नमक खाते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 03, 2025, 02:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

केवल सेंधा नमक खाते हैं? पूरी तरह से इसे डाइट में शामिल करने से हो सकते हैं ये नुकसान

Disadvantages Of Eating Only Rock Salt: अक्सर सेंधा नमक हेल्दी माना जाता है, खासकर व्रत या डाइट के समय इसे लेने की सलाह दी जाती है. यह सेहत के लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि इसे नेचुरल और केमिकल के बिना बनाया जाता है, जिसके कारण इसे नॉर्मल सफेद नमक की तुलना में बेहतर समझते हैं. लेकिन अगर आप केवल सेंधा नमक का लंबे समय तक सेवन कर रहे हैं, तो यह आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि रोजाना सेंधा नमक खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं.

 

आयोडीन की कमी
नॉर्मल सफेद नमक यानी टेबल सॉल्ट में आयोडीन मिलाया जाता है, जो थायरॉयड ग्लैंड को ठीक से काम करने में मदद करता है. ऐसे में सेंधा नमक में नेचुरल आयोडीन नहीं होता. अगर आप सिर्फ सेंधा नमक खाते हैं, तो बॉडी में आयोडीन की कमी हो सकती है, इससे हाइपोथायरॉइडिज्म, वेट बढ़ना, थकान और याददाश्त की कमी जैसी समस्याएं हो सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

ब्लड प्रेशर इंबैलेंस
सेंधा नमक को हाई बीपी वालों के लिए बेहतर माना जाता है, लेकिन इसका ज्यादा नमक आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है. इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है, लेकिन फिर भी ज्यादा मात्रा में इसे लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और इंबैलेंस पैदा कर सकता है. खासतौर पर लो बीपी की समस्या होने पर ये परेशानी बढ़ सकती है. 

 

महंगे दाम 
आम नमक की तुलना में सेंधा नमक महंगा होता है, लेकिन इसके फायदे भी लिमिटेड हैं. इसमें कुछ मिनरल्स जरूर होते हैं, लेकिन वो इतने कम मात्रा में पाए जाते हैं, कि शरीर को खास फायदे पहुंचा नहीं पाते हैं. ऐसे में रोज इसे डाइट में शामिल करने से शरीर में पोषण की कमी हो सकती है. 

 

डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं
ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को सेंधा नमक सूट न करे. ऐसे में सेंधा नमक खाने से उन्हें एसिडिटी, गैस या अपच जैसी समस्याएं हो सकती है. खासकर व्रत या खाली पेट में इसे खाने से ज्यादा परेशानी हो सकती है. साथ ही इसे खाने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ सकता है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

rock salt side effectsdisadvantages of eating only rock salt

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;