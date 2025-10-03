केवल सेंधा नमक खाते हैं? पूरी तरह से इसे डाइट में शामिल करने से हो सकते हैं ये नुकसान

Disadvantages Of Eating Only Rock Salt: अक्सर सेंधा नमक हेल्दी माना जाता है, खासकर व्रत या डाइट के समय इसे लेने की सलाह दी जाती है. यह सेहत के लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि इसे नेचुरल और केमिकल के बिना बनाया जाता है, जिसके कारण इसे नॉर्मल सफेद नमक की तुलना में बेहतर समझते हैं. लेकिन अगर आप केवल सेंधा नमक का लंबे समय तक सेवन कर रहे हैं, तो यह आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि रोजाना सेंधा नमक खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं.

आयोडीन की कमी

नॉर्मल सफेद नमक यानी टेबल सॉल्ट में आयोडीन मिलाया जाता है, जो थायरॉयड ग्लैंड को ठीक से काम करने में मदद करता है. ऐसे में सेंधा नमक में नेचुरल आयोडीन नहीं होता. अगर आप सिर्फ सेंधा नमक खाते हैं, तो बॉडी में आयोडीन की कमी हो सकती है, इससे हाइपोथायरॉइडिज्म, वेट बढ़ना, थकान और याददाश्त की कमी जैसी समस्याएं हो सकती है.

ब्लड प्रेशर इंबैलेंस

सेंधा नमक को हाई बीपी वालों के लिए बेहतर माना जाता है, लेकिन इसका ज्यादा नमक आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है. इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है, लेकिन फिर भी ज्यादा मात्रा में इसे लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और इंबैलेंस पैदा कर सकता है. खासतौर पर लो बीपी की समस्या होने पर ये परेशानी बढ़ सकती है.

महंगे दाम

आम नमक की तुलना में सेंधा नमक महंगा होता है, लेकिन इसके फायदे भी लिमिटेड हैं. इसमें कुछ मिनरल्स जरूर होते हैं, लेकिन वो इतने कम मात्रा में पाए जाते हैं, कि शरीर को खास फायदे पहुंचा नहीं पाते हैं. ऐसे में रोज इसे डाइट में शामिल करने से शरीर में पोषण की कमी हो सकती है.

डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं

ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को सेंधा नमक सूट न करे. ऐसे में सेंधा नमक खाने से उन्हें एसिडिटी, गैस या अपच जैसी समस्याएं हो सकती है. खासकर व्रत या खाली पेट में इसे खाने से ज्यादा परेशानी हो सकती है. साथ ही इसे खाने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.