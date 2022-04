Disadvantages of Not Do Exercise: फिट शख्स भी एक्सरसाइज न करके इन बीमारियों को देता है दावत

Disadvantages of Not Do Exercise: सभी मानते हैं कि फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है, लेकिन ऐसे लोग जो फिट हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं है उसके बाद भी वह एक्सरसाइज नहीं करते है, जिससे उनकी हेल्थ को खतरा हो सकता है.