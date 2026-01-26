सेहत की पिच पर कैसे क्लीन बोल्ड होंगी बीमारियां, आयुष मंत्रालय ने स्कोरबोर्ड पर टांग दी लिस्ट

Ayush Ministry Healthy Habits: आज पूरा देश राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस मौके पर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने स्वास्थ्य और आत्म-अनुशासन को 'आजादी' से जोड़ते हुए एक प्रेरणादायक मैसेज शेयर किया है. मंत्रालय ने कहा कि सेहत के लिए आजादी का मतलब स्वच्छंदता नहीं, बल्कि वह आत्म-अनुशासन है, जो हमें शरीर के लिए सही हेल्दी चीजों चुनना सिखाता है. समय पर सोना, मौसमी व ताजा खाना खाना, रोजाना एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ये आदतें इंसान को बीमारी, सुस्ती और कमजोरी से दूर करने में मदद करता है.

आयुष मंत्रालय के अनुसार

आयुष मंत्रालय ने बताया, आत्म-अनुशासन कोई बंधन नहीं, बल्कि आत्म-सम्मान का सबसे ऊंचा रूप है. यह शॉर्ट-टर्म खुशी के बजाय लॉन्ग-टर्म स्वास्थ्य और ताकत को प्राथमिकता देने की बात करता है. लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे प्रोसेस्ड फूड के बजाय मौसमी सब्जियां-फल चुनें, आराम करने के बजाय सक्रिय रहें, बिना सोचे-समझे खाने के बजाय सोच-समझकर भोजन करें और देर रात जागने के बजाय जल्दी सोने की आदत डालें.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कहता है आयुष मंत्रालय का संदेश?

इस संदेश के साथ पूछा, "इस साल आप कौन सी एक हेल्दी आदत को अपनाने के लिए खुद को अनुशासित कर रहे हैं?" मंत्रालय का मानना है कि स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र की नींव होते हैं. ऐसे में लोगों को प्रेरित करते हुए बताया कि छोटे-छोटे अनुशासित कदम से स्वस्थ, ऊर्जावान और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो सकता है. यह संदेश विशेष रूप से युवाओं और आम जनता के लिए है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे बदलाव लाकर बड़े और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं.

अच्छी सेहत की नींव क्या है?

एक्सपर्ट के अनुसार, अच्छी सेहत की नींव सही पोषण और छोटी-छोटी दैनिक आदतों पर टिकी होती है. मौसमी और स्थानीय खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें, नियमित समय पर भोजन करें और गुनगुना पानी पीने की आदत डालें. इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बड़ा सुधार आता है.

बैलेंस्ड डाइट का महत्व

संतुलित भोजन स्वस्थ जीवनशैली का आधार है. पारंपरिक खानपान अपनाएं और भोजन में मौसमी फल, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा साबुत अनाज जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का जरूर शामिल करें. ये स्थानीय स्तर पर आसानी से मिलते हैं और प्राकृतिक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं.

मंत्रालय ने दी ये सलाह

मंत्रालय की सलाह है कि फल-सब्जियां अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें. खाना उबालकर, भाप में पकाकर या ग्रिल करके बनाएं. ताजा भोजन चुनें और तले-भुने, ज्यादा चीनी-नमक वाले तथा जंक फूड से दूर रहें.

इन बातों का रखें ख्याल

नियमित समय पर खाना सबसे जरूरी है. ज्यादा न खाएं, खाते समय मोबाइल या टीवी से दूर रहें. पर्याप्त गुनगुना पानी पिएं और भोजन के बाद थोड़ा आराम करें. ये आसान बदलाव लंबे समय तक टिकाऊ स्वस्थ जीवनशैली अपनाने में मदद करते हैं. इन्हें दिनचर्या में शामिल कर सेहत को मजबूत बनाया जा सकता है.

--आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.