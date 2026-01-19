बचपन के डर की वजह से उलझे रिश्ते! जानें क्या है डिसआर्गेनाइज्ड अटैचमेंट और क्यों बढ़ रही है इसकी चर्चा

Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइलबचपन के डर की वजह से उलझे रिश्ते! जानें क्या है डिसआर्गेनाइज्ड अटैचमेंट और क्यों बढ़ रही है इसकी चर्चा

Disorganized Attachment: कई बार लोग अपने रिश्तों में बिना वजह डर महसूस करते हैं. कभी बहुत करीब जाने की चाह होती है तो कभी अचानक दूरी बनाने का मन करता है. ऐसे में रिश्ते उलझे हुए से लगते हैं.  ऐसे में बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है. आजकल युवाओं में डिसआर्गेनाइज्ड अटैचमेंट के केस भी काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 19, 2026, 06:56 AM IST
आजकल बहुत से लोग रिश्तों को लेकर काफी ज्यादा डरे हुए लगते हैं. कई बार लोगों को लगता है कि उनके रिश्ते में बिल्कुल भी दूरी ना आए. कई बार लोग अचानक रिश्तों से दूर भागने लगते हैं. मनोविज्ञान में इस तरह के व्यवहार को डिसआर्गेनाइज्ड अटैचमेंट कहा जाता है. आजकल सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ से जुड़ी चर्चाओं में ये शब्द तेजी से सामने आ रहा है क्योंकि बहुत से युवा खुद को इससे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं. कई लोग इसके बारे में खुल कर बात करते हैं तो बहुत से लोगों को अबतक इसके बारे में पता ही नहीं है.

क्या है डिसआर्गेनाइज्ड अटैचमेंट 
डिसआर्गेनाइज्ड अटैचमेंट बचपन के डर और असुरक्षा से जुड़ा एक अटैचमेंट पैटर्न है जो बड़े होने पर रिश्तों में भ्रम, तनाव और अनबैलेंस पैदा करता है. इसमें लोग को प्यार भी चाहिए होता है और उसी प्यार से डर भी लगता है. इसकी चर्चा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बहुत से लोग अब अपने इमोशनल पैटर्न को समझने और ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. कई युवा सोशल मीडिया पर इसके बारे में खुल कर बात भी करना पसंद कर रहे हैं. 

बचपन का असर
डिसआर्गेनाइज्ड अटैचमेंट का सीधा मतलब होता है ऐसा भावनात्मक जुड़ाव जिसमें लोगों के अंदर सुरक्षा और डर दोनों एक साथ मौजूद होते हैं. ये पैटर्न अक्सर बचपन में बनता है जब बच्चे को अपने केयरगिवर से कभी प्यार और कभी डर का अनुभव होता है. अगर माता पिता या देखभाल करने वाले खुद डराने वाले हों या इमोशनली अनअवेलेबल हों तो बच्चे के मन में ये बात बैठ जाती है. कई बार पेरेंट्स के बीच का तनाव भी बच्चों को डिसआर्गेनाइज्ड अटैचमेंट की चपेट में ला सकता है. 

रिश्ते टूटने का डर
डिसआर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग अक्सर खुद को इमोशनली कन्फ्यूज्ड महसूस करते हैं. उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो क्या चाहते हैं. कभी उन्हें लगता है कि कोई उन्हें छोड़ देगा और कभी खुद ही रिश्ते से भागने का मन करता है. गुस्सा, डर और शर्म जैसी चीजें अचानक उभर कर आने लगती हैं जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ता है. यही वजह है कि ऐसे रिश्ते बार बार टूटने की कगार पर आ जाते हैं चाहे वो रिश्ता प्यार, दोस्ती और रिश्तेदारी का हो.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें

