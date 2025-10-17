Diwali 2025: ऐसे सेलिब्रेट करें ग्रीन दिवाली, रहेगी खुशियों की रौनक बरकरार और प्रकृति भी खुशहाल

Diwali 2025: पूरा देश दिवाली के रंग में रंग चुका है. घरों की साफ सफाई हो गई और बाजारों में भी रौनक लौट रही है. रात को गली-मोहल्ले से लेकर बाजारों में जमगम हो रही है. दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है, लेकिन ग्रीन दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए कुछ टिप्स जरूर फॉलो करें.

क्या है ग्रीन दिवाली?

ग्रीन दिवाली त्योहार मनाने का एक स्मार्ट और सस्टेनेबल तरीका माना जाता है. ग्रीन दिवाली का मतलब है कि त्योहार की रौनक को बनाए रखते हुए ऐसे दिवाली सेलिब्रेट की जाए, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे.

दिए जलाएं?

अगर आप भी ग्रीन दिवाली सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें. सबसे पहले आप ग्रीन दिवाली मनाने के लिए पटाखे जलाने के बजाए मिट्टी के दिए जलाएं. इसके अलावा आप मोमबत्तियां जला सकते हैं. इससे पूरा घर रोशन भी रहेगा और पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा. रात के समय सुंदर घर और सुंदर दिखे इसके लिए दिये और मोमबत्ती का इस्तेमाल एक साथ भी कर सकते हैं.

रंगोली कैसे बनाएं?

रात को और भी यादगार बनाने के लिए आप लाइट और लाफ्टर वाली रात बना सकते हैं. इसमें आप दोस्तों के साथ खेल या संगीत पर मौज मस्ती कर सकते हैं. बच्चों के खेलने के लिए इको फ्रेंडली लाइट जला सकते हैं. इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों के लिए सुरक्षित हो और कम प्रदूषण वाले हो. इसके अलावा रंगोली बनाने के लिए केमिकल रंगों का इस्तेमाल ना करें. इसकी जगह आप चावल का आटा, हल्दी और फूलों की पंखुड़ियों से भी भव्य रंगोली बना सकते हैं.

घर पर ही बनाएं मिठाई?

बाजार से मिठाई खरीदने के बजाए आप घर पर ही मिठाई बना सकते हैं. इसके अलावा मिठाई शेयर करते समय पेपर बॉक्स का इस्तेमाल करें. ये आपकी ग्रीन दिवाली के मकसद को सफल बना देगा.

