दिवाली के लिए घर पर ही बनाएं काजू कतली, अभी नोट कर लें ये आसान रेसिपी

Kaju Katli Recipe: इस बार 2025 में 20 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा. ऐसे में दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं. दीपावली हो और मिठाइयों की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है. दिवाली के मौके पर काजू कतली सबसे ज्यादा इज्जत पाने वाली मिठाई बन जाती है. काजू कतली के बिना तो मानों दिवाली अधूरी सी लगती है. ऐसे में बाजार से महंगी और मिलावट के डर से आप काजू कतली नहीं ला रहे तो कोई बात नहीं. हम आपको आसान सी रेसिपी बता रहे हैं जिसे आप फॉलो करके घर पर ही काजू कतली तैयार कर सकते हैं.

इन चीजों की होगी जरूरत

काजू कतली बनाने के लिए सिर्फ जीन सामग्री लगती है. इसे आप घर पर ही बड़ी आसानी से और किसी भी मौके पर बना सकते हैं. चलिए जानते हैं.

काजू कतली बनाने के लिए आपको आधा कप चीनी

एक कप काजू

1/4 इलायची पाउडर

घी चिकनाई के लिए

चांदी का वर्क

काजू कतली बनाने की विधि

काजू कतली बनाने के लिए आप सबसे पहले एक कप काजू को मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें और पाउडर बना लें. इसके बाद आप एक कड़ाही को धीमी आंच पर चढ़ाएं और पानी डालकर गर्म करें. इसके बाद इसमें चीनी डालकर उबाल लें. इसके बाद आप धीमी आंच में तब तक चलाते रहें जब तक चीनी पूरी तरह घुल न जाए. चीनी घुलने के बाद आप इस मिश्रण को तब तक चलाएं जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए. जब ये मिश्रण गाढ़ा हो जाए तब इसमें तब आंच को धीमा कर दें और काजू पाउडर और इलायची पाउडर को मिलाएं. अब इसे चलाते रहें और तब तक चलाएं जब तक ये एक टाइट गट्ठा न बन जाए. अब आप गैस बंद कर दीजिए और इसे 3 से 4 मिनट के लिए ठंडा होने दीजिए. जब ये ठंडा हो जाए तो आटे की तरह इसे हाथों से गूंथ लीजिए ताकि ये नरम हो जाए. अगर ये ज्यादा सूखा हो तो आप कुछ बूंद दूध डालकर गूंथ लें.

कैसे बनाएं बर्फी?

अब आप एक बड़ी परात के पीछे हल्का सा घी लगाएं और इस मिश्रण को रखें. घी की मदद से आप इसे हल्के हाथों या बेलन से बेल लें. अब इसे चाकू की मदद से चौकोर साइज में काट लें. इसके बाद आप इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के ​लिए छोड़े और इसके बाद आप चांदी के वर्क से सजा सकते हैं.

