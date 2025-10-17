Diwali 2025: इस दिवाली जलाएं पानी वाला यूनिक दिया, वीडियो में देखें बनाने का पूरा प्रोसेस

How To Make Water Diya for Diwali 2025: इस दिवाली आप घर पर ही पानी वाला दिया बनाएं. ये यूनिक आइडिया सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसे बनाना भी आसान है और उसमें तेल भी कम खर्च होता है. वीडियो में बनाने का पूरा प्रोसेस समझाया गया है.
Trending Photos
Water Diya for Diwali 2025: पूरा देश दिवाली की तैयारियों में जुट गया है. खरीदारी शुरू हो चुकी है. ऐसे में लोग अपने घरों को सजाने के लिए बिजली वाली झालर और मिट्टी के दिये खरीद रहे हैं. अगर आप इस दिवाली कुछ नया करना चाहते हैं तो आप घर पर ही पानी वाले दिये बना सकते हैं. इसमें तेल भी कम लगता है और ये देखने में भी बेहद खूबसूरत लगते हैं. चलिए जानते हैं पानी वाले दिये कैसे तैयार करें.
ऐसे बनाएं दिया
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पानी वाला दिया बनाना सिखाया जा रहा है. वीडियो में दिखाया जाता है कि आप सबसे पहले एक कांच का गिलास लें. उसके बाद गिलास में कुछ फूल रखें. जैसे गेंदा या गुलाब का फूल. फूलों की संख्या 3 से 4 रखें ताकि गिलास आधा भर जाए. अब आप इसमें पानी डालें. पानी का स्तर फूलों से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए. इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा तेल डालें, तेल पानी पर तैरने लगेगा. तेल डालने के बाद आपको रुई की गोल वाली बत्ती लेनी है.
यह भी पढ़ें: दिवाली पर करवाई जाती है सब्जियों की शादी, जानें कहां होती है ये अनोखी परंपरा और क्यों?
सिल्वर फॉइल से बनाएं दिया
अब आप एक सिल्वर फॉइल लें और गोल आकार में काट लें, सिल्वर फॉइल का छोटा-सा दिया बना लें और उसके बीच में एक छेद कर दें. अब आप इस छेद के नीचे से रुई की बत्ती के जलाने वाली हिस्से को ऊपर की ओर निकालें और गिलास में धीरे से रख दें. सिल्वर फॉइल का ये दिया पानी के ऊपर तैर रहे तेल पर ही तैरने लगेगा और रुई का निचला हिस्सा तेल से भीग जाएगा. इसके बाद आप बत्ती को जलाएं और तैयार है आपका पानी वाला फूलों से जगमग दिया. आप चाहें तो सजाने के लिए ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियों को भी डाल सकते हैं. पानी तेल को आसानी से जलने नहीं देता है, इसलिए इसमें तेल भी कम खर्च होता है.
किसने शेयर किया ये वीडियो
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @aura.of.happiness नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2.3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. यूजर्स इस आइडिया को खूब पसंद कर रहे हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.