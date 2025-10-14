Advertisement
Diwali Tips and Tricks: खुद घर छोड़कर भाग जाएंगे चूहे, कोने-कोने में रख दें ये चीज

Diwali Tips and Tricks: अगर आप भी चूहों के आतंक से परेशान हैं तो दिवाली की सफाई में ये टिप्स जरूर फॉलो करें. यहां हम आपको कुछ आसान ट्रिक बता रहे हैं जिससे एक-एक चूहा खुद घर से भाग जाएगा.

 

 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 14, 2025, 09:40 PM IST
Chuhon Ko Bhagane Ka Tarika: इस बार दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. ऐसे में दिवाली की तैयारियां जोरों पर हैं. घरों में साफ सफाई का काम चल रहा है. ऐसे में सफाई के दौरान अगर कुछ उपाय अपनाए जाएं तो चूहों के आतंक से बचा जा सकता है. चलिए जानते हैं वे कौन से असरदार उपाय हैं.

कौन सा है ये उपाय?
अगर आपके घर में चूहे हैं और आप उन्हें बिना मारे घर से भगाना चाहते हैं तो ये स्टोरी आपके लिए है. आज हम जो आपको चूहे भगाने की ट्रिक बताने जा रहे हैं ये ट्रिक मशहूर डिजिटल क्रिएटर पूनम दीवानी ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है. मजेदार बात ये है कि ये ट्रिक काफी सस्ती और आसान है. इसे बनाने में किसी भी जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं होता है इसलिए चूहे मरते भी नहीं और भाग भी जाते हैं.
यह भी पढ़ें: आखिर घर की बालकनी में पानी की थैली क्यों लटका रहे लोग? बदलते मौसम में क्यों कर रहे ये देसी जुगाड़

 

इन चीजों की आवश्यकता
इस उपाय को करने के लिए आपको एक कटोरी गेहूं का आटा
थोड़ी सी चीनी
थोड़ा सा घी
थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर और फिनाइल की गोलियां

कैसे बनाएं नुस्खा?
सबसे पहले आपको एक कटोरी में दो चम्मच आटा लेना है. उसके बाद उसमें थोड़ा घी और चीनी मिलाइए है. इसके बाद थोड़ा-सा पानी डालकर इस आटे को गूंथ लें. ध्यान रखें आटा बहुत ज्यादा टाइट न हो, इसलिए आटे को थोड़ा नरम रखें. अब इस आटे की छोटी-छोटी लोई बना लें. अब इस लोई को बीच में से थोड़ा-सा खोलें और उसमें थोड़ा-सा डिटर्जेंट पाउडर डाल दीजिए. इसके अलावा इसमें फिनाइल की गोलियों का चूरा भी भर दीजिए. आपका नुस्खा बनकर तैयार है. अब आप इसे घर के उन कोनों में रख दीजिए जहां चूहे दिखाई देते हैं. जैसे- किचन, सिलेंडर के पास, अलमारी के नीचे, फ्रिज के आस-पास रख दीजिए.
यह भी पढ़ें: करवा चौथ के रुझान आने शुरू, चलनी ना मिलने पर अनोखे अंदाज में देखा पति का चेहरा

 

कैसे काम करता है ये उपाय?
पूनम दीवानी बताती हैं कि घी और चीनी की खुशबू से चूहे इस लोई की तरफ आते हैं, लेकिन जैसे ही वो इसे सूंघते हैं या थोड़ा खाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इसकी तेज गंध परेशान कर देती है. इससे फिर वो वहां लौटकर नहीं आते और घर से भाग जाते हैं. इस उपाय को अपनाकर आप चूहों को बिना मारे घर से भगा सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

