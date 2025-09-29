Advertisement
दिवाली डेकोरेशन के लिए ऑनलाइन सेल में जरूर खरीदें ये सामान! घर की हो जाएगी कायापलट

Diwali Decoration Items: रोशनी के त्योहार दिवाली में बहुत से लोगों को अपने घर को सजाने-संवारने में का बेहद शौक होता है. दिवाली से कुछ दिनों पहले ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है और हर गली-मोहल्ला रंगों और रोशनी से चमक उठता है. पर बहुत से लोग दिवाली डेकोर का सामान बाजार से खरीदते हैं जो उनके बजट से काफी महंगा होता है. आज हम आपको बताएंगे ऑनलाइन सेल में आप दिवाली डेकोर के लिए क्या बजट फ्रेंडली आइटम्स खरीद सकते हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 29, 2025, 08:47 AM IST
Trending Photos

ऑनलाइन सेल
दिवाली का त्यौहार आने वाला है और ऐसे में लोग अपने घरों को सजाने-संवारने में लग जाते हैं. इस मौके पर बहुत से लोगों की जेब काफी ढीली हो जाती है जिस वजह से उनका बजट गड़बड़ा जाता है. बाजार में बहुत से दुकानदार दिवाली के मौके पर डेकोरेशन आइटम्स का दाम काफी बढ़ा देते हैं.  दिवाली से कुछ दिनों पहले ही हर तरह के डेकोरेशन के सामान में ऑनलाइन सेल शुरू हो जाते हैं. कई बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फेस्टिव सेल में होम डेकोर आइटम्स पर भी भारी छूट मिलती है लेकिन जब बात आती है सजावट की तो दिमाग सबसे पहले खर्चे की तरफ दौड़ता है. आज हम आपको दिवाली डेकोर के लिए कुछ ऐसे आइटम्स के बारे में बताएंगे जो ऑनलाइन सेल में आपको काफी सस्ते दाम में मिल जाएंगे.

फेयरी लाइट्स
LED स्ट्रिंग लाइट्स जिसे बहुत से लोग फेयरी लाइट्स के नाम से भी जानते हैं ये दिवाली के लिए एक मस्ट बाइ है. लगभग हर घर में दिवाली के मौके पर ये लाइट्स जरूर आते हैं. ऑफलाइन जहां इन लाइट्स की कीमत 200-300 से शुरू होती है तो वहीं ऑनलाइन ये लाइट्स 90 रुपए से मिलने शुरू हो जाते हैं. फेयरी लाइट्स की ऑनलाइन कीमत सेल में इतनी कम हो जाती हैं कि आप हर कमरे के लिए अलग-अलग थीम भी तैयार कर सकते हैं. 

रंगोली मेकर
आजकल लोग हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट में यकीन रखते हैं जिस वजह से लोग हाथों से बनी रंगोली की जगह रंगोली मेकर का इस्तेमाल करते हैं. कई लोग रंगोली मेकर की मदद से रंगोली बना कर अपना टाइम बचाना पसंद करते हैं. ऑनलाइन ये रंगोली मेकर्स 200 तक में आसानी से मिल जाएंगे. बाजारों में सिंपल डिजाइन के रंगोली मेकर्स 100 रूपए से शुरू ही होते हैं. ऑनलाइन 3-4 तरह के डिजाइंस वाले बॉक्स 200 से 300 में मिल जाएंगे.

मोमबत्ती
आजकल कई लोग दिवाली पर घर में और टेबल पर तरह-तरह की मोमबत्तियां लगाना पसंद करते हैं. ऐसे में कई लोग फ्रेग्रेंस वाली मोमबत्तियां भी घरों में लगाते हैं. आप ऑनलाइन सेल में ये मोमबत्तियां 200 तक में आसानी से खरीद सकते हैं.बाजारों में खुशबू वाली मोमबत्तियां काफी महंगी मिलती है. 

fallback
 

वॉल हैंगिंग और आर्टिफिशियल फूल
ऑनलाइन दिवाली डेकोर के लिए तरह-तरह के वॉल हैंगिंग मिलते हैं. आप घर को सजाने के लिए रंग-बिरंगे वॉल हैंगिंग के साथ ही आर्टिफिशियल फूलों से अपने घर की कायापलट कर सकते हैं, पर अगर आप लोकल आर्ट और क्राफ्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं तो किसी आर्ट मेले या हाट बाजार से खरीदारी करें.इस दिवाली सजावट के सामान में जेब ढीली करने के बजाए आप सही समय पर सही जगह से चीजें खरीद कर अपने बजट के को हिलने से रोक सकते हैं.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

Diwali decoration itemsdiwali 2025decor items sale list

