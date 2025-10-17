एक चिंगारी बन सकती है हादसे की वजह! दिवाली पर बच्चों के साथ पटाखे जलाते वक्त रखें इन बातों का खास ख्याल

Firecracker Safety Tips: दिवाली रोशनी, खुशियों और रंग बिरंगे लाइट्स का त्योहार है. पर हर साल जरा सी लापरवाही के वजह से ना जाने कितने घरों में पटाखों से लगी आग या हादसों की खबरें सामने आती हैं. इसलिए अगर इस बार आप अपने बच्चों के साथ पटाखे जलाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए.
इस दिवाली के मौके पर अगर आप भी इस बार आप अपने बच्चों के साथ पटाखे जलाने की योजना बना रहे हैं तो सावधानी ही सबसे बड़ा जश्न है. बच्चों की मासूम खुशी को सुरक्षित रखना हर किसी की जिम्मेदारी होती है. बच्चों को पटाखों से बहुत आकर्षण होता है उनकी चमकती रोशनी और धमाके उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं. आज हम आपको बताएंगे बच्चों के साथ पटाखे जलाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
ध्यान रखें
छोटे बच्चों को अकेले पटाखे जलाने बिल्कुल भी ना दें. अगर बच्चे पटाखे जला रहे हैं तो हमेशा उनके साथ कोई बड़ा जरूर मौजूद होना चाहिए. पटाखे जलाने से पहले लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके आसपास कोई भी आग लगने वाली चीजें ना हो. बिजली का तार या सजावट के कपड़े अगर आसपास मौजूद हैं तो आप इन चीजों से दूर हो कर ही पटाखे जलाएं.
सेफ
कई बार देखा जाता है कि बच्चे पटाखे हाथ में लेकर जलाते हैं या फिर दूसरे के सामने फेंक देते हैं. ऐसी चीजें बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं. जब भी बच्चे पटाखे जला रहे हैं तो किसी बड़े को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि पटाखे जमीन पर रखकर ही जलाए और जलाने के बाद तुरंत पीछे हट जाएं. अगर कोई पटाखा न फूटे तो उसे छूने की कोशिश न करें बल्कि कुछ देर बाद पानी डालकर बुझा दें.
कपड़े
पटाखे जलाते वक्त हर किसी को ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए साथ ही ऐसे मौके पर सिंथेटिक कपड़े पहनाने से बचें.सिंथेटिक कपड़ों में आज काफी जल्दी लगने की संभावना बनी रहती है. पटाखे जलाते वक्त हमेशा सूती कपड़े ही पहने और बच्चों को भी ढीले कपड़े ना पहनाएं.
पानी या रेत
घर के आसपास हमेशा एक बाल्टी पानी या रेत जरूर रखें ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में तुरंत आग बुझाई जा सके. दिवाली का मतलब सिर्फ पटाखों का शोर नहीं बल्कि खुशियों की गूंज है. कोशिश करें कि बच्चे समझें कि इस त्योहार का असली आनंद रोशनी और प्यार बांटने में है. पटाखे तभी तक खूबसूरत हैं जब तक वे सुरक्षित हैं.