दीवाली पर मिठाई नहीं, सेहत गिफ्ट कीजिए, जानिए 8 बेहरीन और किफायती आइडियाज

Happpy Diwali 2025: दिवाली एक ऐसा त्योहार है जब गिफ्ट्स की बारिश होती है. अगर आप अपनों को तोहफा देना चाहते हैं तो मिठाई से बेहतर है कि कुछ हेल्दी चीजें पेश करें.
Diwali Healthy Gift Ideas: दिवाली गिफ्ट्स का त्योहार है, लेकिन अगर इस बार तोहफों में मिठाई या शोपीस की जगह सेहत दी जाए तो फेस्टिवल और भी खास बन सकता है. खासकर जब गिफ्ट न सिर्फ दिल को भाए, बल्कि जेब पर भी भारी न पड़े. ऐसे में हेल्दी और बजट-फ्रेंडली गिफ्ट आइडियाज एक बेहतरीन ऑप्शन हैं.
दिवाली के सेहतमंद तोहफे
1. नट्स और सीड्स
पहला ऑप्शन है मिक्स नट्स और सीड्स का सुंदर सा पैक, जिसमें बादाम, किशमिश, चिया और फ्लैक्स सीड्स हों. इसे छोटे ग्लास जार या कपड़े की पोटली में पैक करें और सेहत का ये छोटा खजाना अपनों को दें.
2. हर्बल टी पैक
दूसरा शानदार ऑप्शन है घर पर तैयार की गई तुलसी, अदरक, सौंफ और इलायची वाली हर्बल टी का पैक, जो सर्दियों में शरीर और मन दोनों को सुकून देगा.
3. ऑर्गेनिक हनी
तीसरा गिफ्ट एक छोटा-सा ऑर्गेनिक शहद का जार हो सकता है. 100 एमएल का प्यारा सा जार किसी भी बजट में फिट बैठता है और ये मिठास भी लाता है, वो भी बिना रिफाइंड शुगर के नुकसान के.
4. नेचुरल चीजें
इसके साथ आप कुदरती चीजें जैसे नीम, एलोवेरा या हल्दी से बने हैंडमेड हर्बल साबुन भी दे सकते हैं जो न सिर्फ उपयोगी हैं, बल्कि स्किन-फ्रेंडली और सुंदर दिखने वाले गिफ्ट भी होते हैं.
पौधों को गिफ्ट करना भी आजकल काफी पॉपुलर है. तुलसी, एलोवेरा या मनी प्लांट जैसे छोटे हर्बल पौधे न सिर्फ हवा को शुद्ध करते हैं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी लाते हैं.
5. हिमालयन सॉल्ट
छठा गिफ्ट आइडिया है गुलाबी हिमालयन नमक का छोटा जार, जो ब्लड प्रेशर और थायरॉइड के लिए फायदेमंद होता है.
6. मेडिटेशन जार
आप डीआईवाई मेडिटेशन जार भी बना सकते हैं, जिसमें रंगीन कागज पर पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखे हों. हर कार्ड मन को सुकून देगा. स्टील या कॉपर के छोटे ग्लास सेट भी एक टिकाऊ, इको-फ्रेंडली और स्टाइलिश ऑप्शन हैं.
7. हेल्दी कैंडी
आंवला कैंडी या मुरब्बा जैसे उपहार भी स्वाद और सेहत दोनों का मेल हैं. विटामिन सी से भरपूर ये कैंडीज इम्यूनिटी बढ़ाती हैं.
8. फलों की टोकरी
इसके अलावा, ताजे फलों की एक सुंदर सी टोकरी केले, सेब, संतरे आदि के साथ एक ऐसा गिफ्ट है जो हर उम्र के व्यक्ति के काम आता है. इन सभी उपहारों को पेपर या जूट बैग में सजाकर, एक हस्तलिखित हेल्दी विश कार्ड के साथ दें.
