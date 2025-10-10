दिवाली की सफाई के दौरान फॉलो कर लें ये टिप्स, कोने-कोने से छूमंतर हो जाएंगे कॉकरोच

Diwali Cleaning Tips: अगर आप भी कॉकरोचों के आतंक से परेशान हैं तो दिवाली की सफाई में ये नुस्खे आजमा सकते हैं. एक भी कॉकरोच दिखाई नहीं देगा. चलिए जानते हैं वो कौन-से कारगर नुस्खे हैं.
Diwali Cleaning Tips: इस बार 20 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा. दिवाली को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इन्हीं में सबसे पहले है घर की साफ-सफाई का काम. महिलाएं दिवाली को लेकर अभी से घर की साफ-सफाई में जुट गई हैं. इस बार किचन, सिंक या घर के कोने-कोने की सफाई करते समय कुछ टिप्स अपना सकते हैं.
नीम वाला उपाय
ये नुस्खा काफी बार आजमाया हुआ है और ये काम भी करता है. कॉकरोच से छुटकारा पाना है तो नीम का तेल और पानी मिलाकर एक स्प्रे बोतल में स्टोर कर लें. इसके बाद किचन और घर के कोने-कोने में उसका छिड़काव कर दें. इसके अलावा आप चाहें तो नीम के पाउडर का भी यूज कर सकते हैं.
तेज पत्ते करेगा कॉकरोच का सफाया
घर की साफ सफाई करते समय जहां भी कॉकरोच का आना जाना लगा रहता है. वहां पर आप तेज पत्ता रख सकती हैं. जैसे- अलमारी या सिलेंडर के नीचे. इसके अलावा घर के कोने कोने में ये नुस्खे को अपना सकते हैं.
बेकिंग सोडा और पानी
यदि साफ-सफाई के दौरान आपको कहीं पर ज्यादा कॉकरोच दिख जाएं तो तुरंत गर्म पानी में दो चम्मच सोड़ा और नींबू मिलाकर एक घोल तैयार कर लें. अब इस पानी से कॉकरोच वाली जगह पर सफाई करें. बाथरूम, गैस सिलेंडर के पास, किचन और सिंक के लिए ये उपाय बहुत सही रहेगा.
गर्म पानी और सिरका से बनाएं जादुई घोल
गर्म पानी और सिरका का घोल भी काफी असरदार है. कॉकरोच का सफाया करना है तो गर्म पानी में सिरका मिलाकर एक घोल तैयार कर लें. अब आप इस घोल से किचन और किचन स्लैब की सफाई कर सकते हैं. सिंक के लिए आप खौलते हुए पानी में सिरका मिलाएं और सिंक में डाल दें. इससे एक भी कॉकरोच दिखाई नहीं देगा.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.