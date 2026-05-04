चेहरे पर पड़ गई है काली झाइयां, फेस पर लगाएं ये होममेड मास्क, इवनटोन होगी स्किन!

क्लीन और इवन टोन स्किन हर किसी को पसंद होती है. वहीं चेहरे पर झाइयां हो जाए तो चेहरे की खूबसूरती कम हो जाती है. चेहरे पर झाइयों की वजह से कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम हो जाता है. झाइयों को कम करने के लिए महिलाएं पार्लर जाकर महंगे से महंगे फेशियल ट्रीटमेंट करवाती हैं लेकिन इसके बाद भी चेहरे पर कुछ खास असर नहीं दिखता है. ऐसे में आप इन घरेलू उपाय की मदद से चेहरे की झाइयों को कम कर सकते हैं.

जायफल पाउडर और दूध

प्राचीन समय में चेहरे की झाइयों को कम करने के लिए जायफल का इस्तेमाल किया जाता था. आज के समय में भी चेहरे की झाइयों को दूर करने के लिए जायफल का इस्तेमाल कर सकते हैं. जायफल पाउडर और दूध का इस्तेमाल करके आप चेहरे की झाइयों को कम कर सकते हैं. जायफल चेहरे के काले धब्बे को दूर करने में मददगार है. आधा चम्मच जायफल पाउडर लें. इसके बाद इसमें कच्चा दूध मिला दें. अब इस पेस्ट में गुलाब जल मिलाकर स्मूद पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. 15 से 20 मिनट बाद साफ पानी से अपना चेहरा धो लें.

आलू का रस

चेहरे पर काली झाइयां किसी को भी पसंद नहीं आती है. चेहरे की झाइयों को दूर करने के लिए आप आलू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं. आलू के रस में ब्लीचिंग गुण पाए जाते हैं जो कि चेहरे के दाग-धब्बे को कम करने में मदद करते हैं. आलू का रस लगाने से धीरे-धीरे चेहरे की रंगत साफ होती है. वहीं चेहरे के दाग-धब्बे भी कम होते हैं. आलू को धोकर साफ करके रस निकाल लें. इसके बाद इस रस को चेहरे पर लगाएं. 15 मिनट बाद चेहरा धो लें.

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शहद और तुलसी

प्राचीन समय में भारत में त्वचा की देखभाल के लिए तुलसी और शहद का इस्तेमाल किया जाता था. तुलसी और शहद का इस्तेमाल करने से चेहरे पर ग्लो आता है. शहद और तुलसी का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तुलसी के पत्तों को साफ कर लें. इसके बाद पत्तों का पेस्ट बना लें. इस पेस्ट में दही मिला लें. शहद और तुलसी के पत्ते के पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इस मास्क को चेहरे पर लगाएं. 40 से 50 मिनट के लिए इसे छोड़ दें. रोजाना इस मास्क का इस्तेमाल करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.