माथे और लिप्स के पास की स्किन है काली? अनइवन स्किन टोन को दूर कर सकता है ये उपाय

अधिकतर लोगों के चेहरे का रंग कहीं ज्यादा साफ और कहीं ज्यादा गहरा होता है. अनइवन स्किन टोन के पीछे का कारण धूप, पिगमेंटेशन, हार्मोनल बदलाव, पिंपल के दाग और बढ़ती उम्र हो सकती है. अनइवन स्किन टोन को ठीक करने के लिए लोग चेहरे पर मेहंगे क्रीम और ट्रीटमेंट करवाती हैं. लेकिन कुछ चेहरे पर कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है. अनइवन स्किन से छुटकारा पाने के लिए आप ये घरेलू उपाय अपना सकते हैं.
एक चम्मच चावल का आटा
आधा चम्मच हल्दी
एक चम्मच दही
एक चम्मच बेसन
एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी
एक चम्मच आलू का रस
अनइवन स्किन टोन को ठीक करने के लिए फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले चावल के आटे में सभी चीजों को मिला लें. लेकिन आलू का रस नहीं मिलाना है. पहले दही मिलाकर फेस मास्क बना लें. इसके बाद आलू का रस डालकर पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लें. इस मास्क में पानी नहीं मिलाना है.
इस फेस मास्क को लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर लें. गीले चेहरे को डैब करते हुए सुखा लें. अब चेहरे पर एक समान तरीके से फेस मास्क लगाएं. 10 मिनट तक फेस मास्क लगा रहने दें. इसके साफ पानी से चेहरा धो लें. फेस मास्क हटाने के लिए चेहरे पर माइल्ड मॉइस्चराइजर लगा लें.
चावल के आटे से बना ये फेस मास्क डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद करता है.
हल्दी चेहरे के दाग-धब्बों को कम करके रेडनेस कम करने में मददगार है
आलू के रस में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट समेत कई गुण मौजूद होते हैं जो कि चेहरे के दाग-धब्बों को कम करने में मददगार है.
दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद करता है.
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