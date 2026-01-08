Advertisement
trendingNow13068171
Hindi Newsलाइफस्टाइलकेमिकल फेस वॉश से चेहरे पर निकल जाते हैं पिंपल, नेचुरल चीजों करें चेहरा साफ; कुछ ही दिन में उठेगा चेहरा!

केमिकल फेस वॉश से चेहरे पर निकल जाते हैं पिंपल, नेचुरल चीजों करें चेहरा साफ; कुछ ही दिन में उठेगा चेहरा!

चेहरे को साफ करने के लिए केमिकल वाले फेस वॉश की बजाए आप होममेड फेस मास्क लगा सकते है. आइए जानते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर क्या लगाना चाहिए. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 08, 2026, 11:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

केमिकल फेस वॉश से चेहरे पर निकल जाते हैं पिंपल, नेचुरल चीजों करें चेहरा साफ; कुछ ही दिन में उठेगा चेहरा!

चेहरे को साफ और कोमल बनाने के लिए बाजार में कई तरह के फेस वॉश मौजूद हैं, जो प्राकृतिक होने का दावा करते हैं लेकिन उनमें भरपूर मात्रा में केमिकल भरे होते हैं.
चेहरे से जुड़ी हर परेशानी के लिए अलग तरीके के फेस वॉश बाजार में मिल जाएंगे, लेकिन वे उतने असरदार नहीं होते हैं. आज हम आपके लिए आयुर्वेदिक पद्धति से बने फेस वॉश की जानकारी लेकर आए हैं जो चेहरे की रंगत को अंदर से निखारने में मदद करेंगे और स्किन से जुड़ी परेशानियों से निजात दिलाने में भी राहत देंगे.

ओटमील से करें चेहरे की स्क्रब 
अगर चेहरे पर मृत कोशिकाएं (त्वचा) ज्यादा हो गई हैं और चेहरे की रंगत असमान हो गई है, तो दही, ओटमील और शहद को मिलाकर चेहरे पर लगाएं. कुछ देर सूखने के बाद हल्के हाथों से चेहरे को रगड़ें. इससे चेहरे की डेड स्किन निकल जाएगी और चेहरा अंदर से साफ होगा. हल्की मसाज से चेहरे का रक्त संचार भी बेहतर होता है, जिससे चेहरे पर प्राकृतिक निखार आता है.

दूध और बेसन का इस्तेमाल
सर्दियों में चेहरा रुखा और बेजान हो जाता है और लगातार मॉइश्चराइजर लगाने से भी खास असर नहीं होता है. ऐसे में चेहरे पर नमी बनाए रखने और गहराई से सफाई करने के लिए शहद, दूध और बेसन का मिश्रण चेहरे पर लगाएं और सूख जाने पर हल्के हाथों से रगड़कर निकालें. इससे चेहरे के रोम छिद्र भी गहराई से साफ होंगे और शहद की वजह से चेहरे को बराबर नमी भी मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

बेसन और दूध का इस्तेमाल
अक्सर लोग ऑयली स्किन से परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से चेहरे को बार-बार धोना पड़ता है. ऐसे में मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल और शहद के मिश्रण से चेहरे को साफ करना चाहिए. मुल्तानी मिट्टी त्वचा में मौजूद ऑयल को सोख लेती है और गुलाब जल और शहद मिलकर चेहरे को साफ करते हैं और नमी बनाए रखते हैं. अगर चेहरे पर दाग-धब्बे हैं और टैनिंग भी है तो हल्दी, बेसन और दूध का मिश्रण तैयार कर उससे दिन में दो बार चेहरा साफ करें. इसके लिए मिश्रण का घोल पतला बनाएं और कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाएं. चाहें तो कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं. दूध दाग-धब्बों को हल्का करने में मदद करता है और हल्दी मुहांसों को आने से रोकती है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

lifestyleBeauty Tips

Trending news

दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
DNA
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा संबोधन, किसे दिया 'मिशन 45 फीसद वोट' का टारगेट?
Punjab news
पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा संबोधन, किसे दिया 'मिशन 45 फीसद वोट' का टारगेट?
IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप
West Bengal
IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप
26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार
Kashmir
26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार
वेनेजुएला हमले पर US का साथ दे रहा भारत? सीएम पिनारयी विजयन का केंद्र पर बड़ा आरोप
Pinarayi Vijayan
वेनेजुएला हमले पर US का साथ दे रहा भारत? सीएम पिनारयी विजयन का केंद्र पर बड़ा आरोप
9 साल में 400% बढ़ गई कई उम्मीदवरों की संपत्ति, BMC चुनाव में कितने अमीर प्रत्याशी?
BMC elections
9 साल में 400% बढ़ गई कई उम्मीदवरों की संपत्ति, BMC चुनाव में कितने अमीर प्रत्याशी?
SC में आवारा कुत्तों को लेकर हुई सुनवाई, याचिका को लेकर कह दी बड़ी बात
stray dog case
SC में आवारा कुत्तों को लेकर हुई सुनवाई, याचिका को लेकर कह दी बड़ी बात
फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई
Sonam Wangchuk
फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई
जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें
Justice Varma
जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें
ED के एक्शन के बाद बंगाल में सियासी ड्रामा, सीएम ममता के खिलाफ HC पहुंची एजेंसी
West Bengal
ED के एक्शन के बाद बंगाल में सियासी ड्रामा, सीएम ममता के खिलाफ HC पहुंची एजेंसी