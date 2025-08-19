दोस्तों संग पार्टी में जाने से पहले चेहरे पर लगा लें ये फेस्क पैक, चेहरे का ग्लो देख लोगों को होगी जलन!
Packs For Instant Glow On Face: पार्टी में जाने से पहले आप अपने चेहरे पर ये फेस मास्क लगा लें. इन फेस्क मास्क को लगाने से चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो मिलेगा. आइए जानते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए DIY होममेड फेस मास्क.

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 19, 2025, 09:16 PM IST
DIY Face Packs For Instant Glow: धूल-मिट्टी, धूप और प्रदूषण की वजह से स्किन डैमेज हो जाती है. प्रदूषण और धूल-मिट्टी की वजह से स्किन डार्क और बेजान दिखने लगती है. डल चेहरे पर रौनक नहीं आती है. वहीं अगर किसी पार्ट में जाना है तो आप अपनी डल और रफ स्किन से परेशान हैं तो इंस्टेंट ग्लो पाने के लिए आप इन फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन मास्क को चेहरे पर लगा से स्किन पर ग्लो आएगा. आइए जानते हैं तुरंत ग्लो लगाने के लिए कौन सा फेस मास्क बेस्ट है. 

इंस्टेंट  ग्लो के लिए लगाएं ये फेस मास्क 
इंस्टेंट ग्लो के लिए आप कच्चे केले का फेस मास्क लगा सकते हैं. एक कच्चा केला लें. इस केले को मिक्सर में पीस लें. इसके बाद इसमें 3 से 4 चम्मच बादाम का तेल मिलाएं. अब इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं. 20 से 25 मिनट बाद नॉर्मल पानी से चेहरा धो लें. 

दही मुल्तानी मिट्टी 
पार्टी में जाने से पहले आप दही मुल्तानी मिट्टी का फेस मास्क लगा सकते हैं. दही और मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगाने से चेहरे पर ग्लो आ सकता है. फेस मास्क बनाने के लिए 2 से 3 चम्मच दही लें. इसमें 1 चम्मच दही मिलाएं. अब इस फेस मास्क को चेहरे पर लगाएं. 20 मिनट पानी से चेहरा धो लें. चेहरा धोने के बाद चेहरे पर मॉइस्चराइज्ड जरूर लगाएं. 

हल्दी और दही फेस मास्क 
स्किन पर जमी डेड स्किन को हटाने के लिए आप दही और हल्दी फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. दही और हल्दी का फेस पैक स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं. इस फेस पैक को बनाने के लिए 2 चम्मच दही लें इसके बाद इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं. अब इस फेस मास्क को चेहरे और गर्दन पर लगाएं. 20 से 30 मिनट बाद चेहरा पानी से धो लें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

इसे भी पढ़ें: गर्दन का कालापन दूर कर सकती है फिटकरी, जानें इस्तेमाल करने का तरीका! 

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

Beauty Tipslifestyle

;