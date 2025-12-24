Advertisement
trendingNow13051370
Hindi Newsलाइफस्टाइलफेंकें नहीं संतरे के छिलके, घर पर बनाएं ये विटामिन C सीरम; सर्दियों में मिलेगी पार्लर जैसा ग्लो

फेंकें नहीं संतरे के छिलके, घर पर बनाएं ये 'विटामिन C सीरम'; सर्दियों में मिलेगी पार्लर जैसा ग्लो

Homemade Vitamin C Serum: अक्सर संतरा खाने के बाद, हम इसके छिलके को फेंक देते हैं. लेकिन क्या आपको बता है कि आप संतरे के एक ऐसा फेस सीरम बना सकते हैं, जो स्किन को ग्लो देने के साथ-साथ स्किन को नेचुरल ग्लो देता है.  

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 07:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फेंकें नहीं संतरे के छिलके, घर पर बनाएं ये 'विटामिन C सीरम'; सर्दियों में मिलेगी पार्लर जैसा ग्लो

Winter Skincare Tips: सर्दियों के मौसम में स्किन से जुड़ी समस्याएं भी होने लगती हैं. इस दौरान स्किन रूखी, बेजान और फीकी लगने लगती है. लेकिन केमिकल वाले महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसलिए घरेलू नुस्खों से स्किन का ख्याल रखना सबसे बेहतर होता है. इस खबर में हम आपको संतरे के छिलकों से स्किन करना बताएंगे. आमतौर पर हम संतरे के छिलके फेंक देते हैं, लेकिन इनके छिलकों से आप घर पर ही विटामिन सी सीरम बना सकती हैं, जो स्किन को निखराने के साथ-साथ दाग-धब्बे को भी कम करता है और नेचुरल ग्लो देने का काम करता है. 

 

संतरे के छिलके के फायदे
आपको बता दें, संतरे के छिलके आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है. पोषक तत्वों से भरपूर संतरे का छिलका विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और नेचुरल ऑयल से भरपूर होता है. ये तत्व स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं. खासतौर पर सर्दियों में ये सीरम स्किन को पोषण देने का काम करता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

संतरे के छिलकों कैसे बनाएं विटामिन C?
संतरे के छिलकों से विटामिन सी बनाने के लिए सबसे पहले संतरे के छिलकों को अच्छे से धो लें. इसके बाद उन्हें 2 से 3 दिन के लिए धूप में सूखाएं. सूखने के बाद इन छिलकों को मिक्सर में पीस लें. अब इसमें 1 चम्मच संतरे का छिलका का पाउडर और 3 चम्मच गुलाब जल या एलोवरे जेल मिला लें. इस पेस्ट को पूरी तरह मिक्स कर लें. ऐसे आपका नेचुरल विटामिन C सीरम तैयार हो जाएगा. 

 

विटामिन C सीरम लगाने का सही तरीका
संतरे से बना विटामिन C सीरम को सही समय पर लगाने से दोगुना फायदा हो सकता है. चेहरे पर इसे अप्लाई करने के लिए रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लें. इसके बाद उंगलियों की मदद से चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह से सीरम लगाएं. 2 से 3 मिनट तक हल्की मसाज करें. अब रातभर इसे लगा हुआ ही छोड़ दें और सुबह सादे पानी चेहरे धो लें. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

homemade vitamin C serumnatural vitamin C serum

Trending news

20 साल बाद BMC चुनाव के लिए एक हुए ठाकरे ब्रदर्स, चाचा-भतीजे ने पका ली अलग खिचड़ी
BMC Election 2025
20 साल बाद BMC चुनाव के लिए एक हुए ठाकरे ब्रदर्स, चाचा-भतीजे ने पका ली अलग खिचड़ी
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
suvendu adhikari
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA Analysis
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
DNA Analysis
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'
Akash Next Generation
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'
सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
DNA
सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
क्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, CM नायडू का ऐलान
Nobel Prize
क्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, CM नायडू का ऐलान
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामान बेचने वालों के साथ बदसलूकी
Christmas 2025
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामान बेचने वालों के साथ बदसलूकी
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब