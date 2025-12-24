फेंकें नहीं संतरे के छिलके, घर पर बनाएं ये 'विटामिन C सीरम'; सर्दियों में मिलेगी पार्लर जैसा ग्लो

Winter Skincare Tips: सर्दियों के मौसम में स्किन से जुड़ी समस्याएं भी होने लगती हैं. इस दौरान स्किन रूखी, बेजान और फीकी लगने लगती है. लेकिन केमिकल वाले महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसलिए घरेलू नुस्खों से स्किन का ख्याल रखना सबसे बेहतर होता है. इस खबर में हम आपको संतरे के छिलकों से स्किन करना बताएंगे. आमतौर पर हम संतरे के छिलके फेंक देते हैं, लेकिन इनके छिलकों से आप घर पर ही विटामिन सी सीरम बना सकती हैं, जो स्किन को निखराने के साथ-साथ दाग-धब्बे को भी कम करता है और नेचुरल ग्लो देने का काम करता है.

संतरे के छिलके के फायदे

आपको बता दें, संतरे के छिलके आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है. पोषक तत्वों से भरपूर संतरे का छिलका विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और नेचुरल ऑयल से भरपूर होता है. ये तत्व स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं. खासतौर पर सर्दियों में ये सीरम स्किन को पोषण देने का काम करता है.

संतरे के छिलकों कैसे बनाएं विटामिन C?

संतरे के छिलकों से विटामिन सी बनाने के लिए सबसे पहले संतरे के छिलकों को अच्छे से धो लें. इसके बाद उन्हें 2 से 3 दिन के लिए धूप में सूखाएं. सूखने के बाद इन छिलकों को मिक्सर में पीस लें. अब इसमें 1 चम्मच संतरे का छिलका का पाउडर और 3 चम्मच गुलाब जल या एलोवरे जेल मिला लें. इस पेस्ट को पूरी तरह मिक्स कर लें. ऐसे आपका नेचुरल विटामिन C सीरम तैयार हो जाएगा.

विटामिन C सीरम लगाने का सही तरीका

संतरे से बना विटामिन C सीरम को सही समय पर लगाने से दोगुना फायदा हो सकता है. चेहरे पर इसे अप्लाई करने के लिए रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लें. इसके बाद उंगलियों की मदद से चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह से सीरम लगाएं. 2 से 3 मिनट तक हल्की मसाज करें. अब रातभर इसे लगा हुआ ही छोड़ दें और सुबह सादे पानी चेहरे धो लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.