Add Zee Business As A Preferred Source
App

ऑफिस की दिनभर की थकान घर पर होगी दूर, ऐसे करें बॉडी स्पा

आज के समय में दिनभर लोग मानसिक और शारीरिक थकान दूर करने के लिए लो स्पा करते हैं. आप घर पर स्पा कर सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर बॉडी स्पा कैसे कर सकते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jun 17, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:31 PM IST
ऑफिस की दिनभर की थकान घर पर होगी दूर, ऐसे करें बॉडी स्पा

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और मोदी को लेकर कही 5 बड़ी बातें
PM Modi6 min ago
2
Gayatri Jayanti 202612 min ago
3
World News14 min ago
4
G7 Summit22 min ago
5
neet ug 202622 min ago