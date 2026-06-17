शहरों में अधिकतर लोग मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करने लिए लोग स्पा सेंटर जाते हैं. लोग महंगे सैलून में जाकर बॉडी स्पा लेते हैं. घर बैठे पर भी आप स्पा कर सकते हैं. आइए जानते हैं बॉडी स्पा कैसे करें.
शहरों की लाइफस्टाइल काफी बिजी है. लोगों के पास समय की बहुत ज्यादा कमी है. बिजी लाइफस्टाइल की वजह से मानसिक और शारीरिक थकान होना आम बाती है. ऐसे लोग थकान दूर करने और फ्रेश फील करने के लिए स्पा सेंटर जाते हैं. स्पा सेंटर जाना काफी महंगा पड़ता है. स्पा सेंटर में हजारों रुपये खर्च होते हैं. क्या आप जानते हैं आप घर पर आसानी से स्पा कर सकते हैं. आइए जानते घर पर आसानी से स्पा कैसे कर सकते हैं. चलिए जानते हैं घर पर स्पा करने का क्या तरीका.
ऑयल मसाज की मदद से भी शरीर की थकान दूर हो सकती है. ऑयल मसाज के लिए 2 से 3 चम्मच नारियल तेल, बादाम या ऑलिव ऑयल लें. तेल को हल्का गुनगुना करें. इसके बाद पैरों की उंगलियों से लेकर स्कैल्प पर तेल लगाकर शरीर की मसाज करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा.
एक गर्म तौलिया लें. इसे पानी में डुबोकर अच्छे से निचोड़ लें. इसके बाद तौलिए को अपने बालों में 15 मिनट के लिए लपेट लें. इससे बालों के रोम छिद्र खुल जाएंगे. ऐसा करने से आपके बालों की ड्राईनेस दूर हो जाएगी. बाल पहले के मुकाबले सॉफ्ट हो जाएंगे. आप हफ्ते में 1 बार जरूर बालों की स्टीमिंग कर सकते हैं. बालों को हेल्दी बनाने के लिए ये घरेलू तरीका काफी असरदार हो सकता है.
किसी भी माइल्ड या सल्फेट फ्री शैंपू से बालों को धो लें. ताकि बालों से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएं. इसके बाद बालों में सीरम लगा लें. इससे बालों में शाइन आएगी. बालों की देखभाल के लिए हमेशा माइल्ड शैंपू का ही इस्तेमाल करना चाहिए. माइल्ड शैंपू का यूज करने से बालों में किसी भी तरह का अंतर नजर नहीं आता है.
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