नींबू से घर पर ही ऐसे बनाएं विटामिन सी सीरम, बिना खर्चे के मिलेगा मनचाहा निखार!

इन दिनों विटामिन सी सीरम काफी ट्रेंड में हैं. विटामिन सी सीरम लगाने से चेहरे पर ग्लो आता है. क्या आप जानते हैं आप घर पर विटामिन सी सीरम लगा सकते हैं. आइए जानते हैं विटामिन सीरम बनाने का तरीका.
ग्लोइंग और बेदाग स्किन के लिए विटामिन सी सीरम बेहद जरूरी है. विटामिन सी सीरम लगाने से स्किन पर ग्लो आता है. अनहेल्दी डाइट और खराब खानपान की वजह से स्किन का ग्लो कम होता जा रहा है. प्रदूषण और धूल मिट्टी की वजह से स्किन डैमेज हो रही हैं. डैमेज स्किन का ग्लो कम होने लगता है. ऐसे में आप चेहरे पर विटामिन सी लगाकर चेहरे को ग्लोइंग बना सकते हैं. क्या आप जानते हैं आप घर पर आराम से विटामिन सी बना सकते हैं. आइए जानते हैं विटामिन सी बनने का तरीका.
नींबू से बनाएं विटामिन सी सीरम
आप घर पर विटामिन सी सीरम बना सकते हैं. नेचुरल चीजों से बना विटामिन सी सीरम चेहरे के दाग-धब्बों को कम कर सकता है. आइए जानते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए घर पर कैसे बनाएं विटामिन सी सीरम.
विटामिन सी सीरम बनाने के लिए जरूरी सामान
चेहरे पर विटामिन सी सीरम बनाने के लिए एक बड़ा नींबू, एलोवेरा जेल, एक चम्मच रोज वॉटर, हल्दी, विटामिन सी ऑयल लें.
कैसे बनाएं विटामिन सी सीरम
विटामिन सी सीरम बनाने के लिए सबसे एक बाउल लें. इसमें नींबू का रस निकाल लें. इसके बाद इसमें एलोवेरा जेल, हल्दी, विटामिन सी ऑयल, रोज वाटर समेत सभी चीजों को मिला दें. इसके बाद इस मिश्रण को गैस पर चढ़ा दें. 10 मिनट बाद गैस बंद कर दें. इसके बाद जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे छान लें. लीजिए आपका विटामिन सी सीरम बनकर तैयार है.
कब लगाएं विटामिन सी सीरम
ग्लोइंग स्किन के लिए रोज रात को सोने से पहले चेहरे पर विटामिन सी सीरम लगा सकते हैं. विटामिन सी सीरम लगाने से स्किन पर नेचुरल निखार देखने को मिलेगा. विटामिन सी सीरम लगाने से स्किन यंग नजर आएगी. रोजाना विटामिन सी सीरम लगाने से फाइन लाइंस भी कम हो सकती है.
इन बातों का रखें ध्यान
सेंसिटिव स्किन के लोगों को विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. वहीं जिन लोगों को स्किन से जुड़ी समस्या है उन्हें भी विटामिन सी सीरम लगाने से बचना चाहिए. स्किन पर किसी भी चीज को लगाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
