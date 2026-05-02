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Hindi Newsलाइफस्टाइलक्या डीजे की आवाज से जानवरों को आ सकता है हार्ट अटैक, एक्सपर्ट से जानें 140 मुर्गियों की मौत का कारण

क्या डीजे की आवाज से जानवरों को आ सकता है हार्ट अटैक, एक्सपर्ट से जानें 140 मुर्गियों की मौत का कारण

चौंकाने वाली घटना सामने आई है. डीजे की तेज आवाज की वजह से पोल्ट्री फार्म में लगभग 140 मुर्गियों की मौत हो गई.एक्सपर्ट से जानते हैं क्या जानवरों को हार्ट अटैक आ सकता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 03, 2026, 12:02 AM IST
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क्या डीजे की आवाज से जानवरों को आ सकता है हार्ट अटैक, एक्सपर्ट से जानें 140 मुर्गियों की मौत का कारण

सुल्तानपुर से चौंकाने वाली घटना सामने आई है. शादी की बारात के दौरान तेज म्यूजिक की वजह से पोल्ट्री फार्म में कथित तौर पर 140 मुर्गियों की मौत हो गई. तेज आवाज और कंपन से पक्षियों में घबराहट फैल गई है. चलिए मैक्स अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वैभव मिश्रा से जानते हैं क्या डीजे की आवाज से जानवर को हार्ट अटैक आ सकता है. 

घबराहट

बारात पोल्ट्री फार्म के पास से गुजरी तेज DJ म्यूजिक से जबरदस्त शो और जमीन में कंपन पैदा हुई. मुर्गियों इस अचानक हुई गड़बड़ी को समझ नहीं पाई और घबराकर इधर-उधर भागने लगीं. इससे बाड़े में अफरा तफरी मच गई. 

नर्वस सिस्टम 

डॉक्टर्स के अनुसार जानवर खासकर पक्षी आवाज के प्रति काफी संवेदनशील हैं. आचनक तेज शोर के संपर्क में आने से नर्वस सिस्टम काफी बुरी तरह प्रभावित हो सकता है. नर्वस सिस्टम पर जब असर पड़ता है तो तनाव बढ़ता है. तनाव बढ़ने से हार्ट पर सीधा असर पड़ता है. 

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तनाव 

तेज आवाज की वजह से मुर्गियों में तनाव एक्टिव हो जाता है. जैसे ही तनाव प्रतिक्रिया सक्रिय होता है इसे लड़ो या फिर भागो के नाम से जाना जाता है. इससे तनाव वाले हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है. इससे शरीर पर काफी ज्यादा शोर पड़ता है. तनाव बढ़ने से दिल की धड़कन तेज होती है. इस वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं. जब 100 से 120 डेसीबल से ज्यादा आवाज के संपर्क में आते हैं तो कार्डियक अरेस्ट का रिस्क हो सकता है. 

घबराहट की कंडीशन में पक्षी अक्सर एक दूसरे से या पिर दीवार से टकरा जाते हैं. इस वजह से उन्हें चोट, सदमा और तनाव सभी चीज एक साथ मिलता है. जिस वजह से मुर्गियों में मौत की संभावना हो सकती है. डीजे की सिस्टम की आवाज 120 डेसीबल से ज्यादा होती है. जब भी पक्षी उंचे स्तर तेज आवाज के संपर्क में आते हैं तो उनकी सेहत पर इसका सीधा असर पड़ता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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