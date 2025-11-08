Advertisement
पति-पत्नी की लड़ाई के पीछे छिपी है साइंस, क्यों होते हैं दोनों के बीच झगड़े?

DNA Analysis: एक नए रिसर्च में यह खुलासा हुआ है कि महिला और पुरुष के दिमाग में 90 प्रतिशत जीन तो एक जैसे होते हैं लेकिन अलग-अलग तरह के भी सैकड़ों जीन पाए जाते हैं. पुरुष में 610 और महिलाओं में 316 जीन अधिक सक्रिय होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 08, 2025, 11:20 PM IST
पति-पत्नी की लड़ाई के पीछे छिपी है साइंस, क्यों होते हैं दोनों के बीच झगड़े?

DNA: आज हम पति-पत्नी में झगड़े के विज्ञान का विश्लेषण करेंगे. आपने ये पंक्ति अवश्य सुनी होगी "प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समाय" यानी प्रेम गली इतनी पतली है कि इसमें दो लोग नहीं समा सकते. उन्हें एक होना ही पड़ेगा. यानी प्रेम करने वालों को अपना अहम विसर्जित कर के पार्टनर के लिए समर्पित होना पड़ेगा लेकिन ये प्रेम की आदर्श स्थिति है EXCEPTION है. विज्ञान इस चीज को नहीं मानता.

क्या कहता है विज्ञान? 
विज्ञान कहता है कि पति और पत्नी एक नहीं दो आइडेंटिटि हैं।. यानी ये दो जिस्म एक जान नहीं बल्कि दो जिस्म दो जान हैं. दोनों की सोच अलग है. ऐसे में दोनों की सोच कभी अपने पार्टनर से मेल खाएगी और कभी मेल नहीं खाएगी. इसलिए पति-पत्नी के बीच संबंध कभी नीम-नीम तो कभी शहद-शहद होगा और इसके कुछ ठोस वैज्ञानिक कारण हैं.

व्यवहार में होता है अंतर
एक नए रिसर्च में यह खुलासा हुआ है कि महिला और पुरुष के दिमाग में 90 प्रतिशत जीन तो एक जैसे होते हैं लेकिन अलग-अलग तरह के भी सैकड़ों जीन पाए जाते हैं. पुरुष में 610 और महिलाओं में 316 जीन अधिक सक्रिय होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं. इन्हीं वजहों से पति-पत्नी के विचार और व्यवहार में अंतर होता है.

कहां से आते हैं जीन ?
ये जीन मां के गर्भ में ही विकसित हो जाते हैं. यानी कि ऐसे समय में जब कोई भ्रूण शिशु के आकार में भी नहीं आया होता है तभी डेवलप हो जाते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि जीन के व्यवहारों में अंतर का असर मस्तिष्क के कार्यों पर पड़ता है. हालांकि, इसका क्या और कैसा असर होता है, इसके बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ कहना मुश्किल है.

मतभेद का कारण

वर्ष 2025 में हुई 266 केस की स्टडी के बाद यह भी खुलासा हुआ कि ये अंतर सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं जानवरों में भी पाया जाता है. चूहों, बंदरों और अन्य प्रजातियों में भी ऐसा ही पैटर्न पाया गया जो यह इशारा करती है कि यह प्रवृत्ति लगभग सात करोड़ वर्ष पुरानी है और हमारे सामान्य पूर्वजों से आई है.  इस बात का मतलब यह है कि जब मानव वानर और वनमानुष के रूप में इस धरती में अस्तित्व में था, तब से नर और मादा में ये जीन का अंतर बना हुआ है जो स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी या प्रेमी और प्रेमिका के बीच मतभेद का यही मूल कारण है.

