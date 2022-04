DNA on Selfie: क्या सेल्फी आपकी नाक को लंबा और चौड़ा बना रही है?

DNA on Selfie: क्या सेल्फी (Selfie) लोगों की नाक को लंबा और चौड़ा बना रही है. ये रिर्सच अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने की है, जिसका नाम है The University of Texas Southwestern Medical Center.

सामान्य से लंबी दिख रही नाक की चौड़ाई

इसके मुताबिक़ जब कोई व्यक्ति 30 Centimeter की दूरी से अपने मोबाइल फोन से अपनी सेल्फी (Selfie) खींचता है, तब उसकी नाक वास्तविकता से 6.4 प्रतिशत लंबी दिखाई देती है. इसी तरह जब कोई व्यक्ति 45 Centimeter की दूरी से अपनी सेल्फी खींचता है तो उसकी नाक वास्तविकता से 4.3 प्रतिशत लंबी दिखाई देती है. यानी सेल्फी असल में आपके चेहरे को तस्वीर में खराब देती है और आपको अपनी नाक सामान्य तस्वीरों की तुलना में लंबी और ज्यादा चौड़ी दिखाई देने लगती है. नाक के अलावा सेल्फी से Chin यानी आपकी ठुड्डी का आकार भी तस्वीर में बदल जाता है.

ठुड्डी का आकार भी आगे निकला दिखता है

अगर सेल्फी 30 Centimeter की दूरी से खींची गई है तो आपकी ठुड्डी वास्तविकता से 12 प्रतिशत कम लंबी दिखाई देती है. ये आंकड़ा लंबाई के अनुपात में है क्योंकि हमारी ठुड्डी का आकार बड़ा और आगे की ओर निकला हुआ होता है. इसी तरह अगर सेल्फी 45 Centimeter की दूरी से खींची गई हो तो आपकी ठुड्डी की लंबाई तस्वीर में 17 प्रतिशत कम हो जाती है. यहां हम एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि सेल्फी लेने से आपके चेहरे में ये बदलाव असल में नहीं होते बल्कि आप जो सेल्फी खींचते हैं, उनमें आपकी नाक की लंबाई और चौड़ाई बदल जाती है.

मोबाइल और ऑब्जेक्ट के पीछे कम अंतर है वजह

ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि सेल्फी (Selfie) के दौरान आपके मोबाइल फोन और Object के बीच ज्यादा अंतर नहीं होता. आप मोबाइल फोन को अपने चेहरे से उतना ही दूर ले जा सकते हैं, जितनी लंबाई आपके हाथों की है. इसलिए सामान्य तस्वीरों की तुलना में सेल्फी आपका चेहरा बिगाड़ देती है. इस बात ने दुनिया के कई लोगों को परेशान किया हुआ है. ब्रिटेन में ऐसे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. वे सेल्फी में अपनी नाक लंबी और चौड़ी दिखने से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि वो अपनी नाक की सर्जरी कराना चाहते हैं.

गूगल के मुताबिक़ दुनिया में हर रोज़ 9 करोड़ 30 लाख Selfies खींची जाती हैं. 15 से 24 साल के युवा हर दिन कम से कम 14 Selfies जरूर खींचते हैं. इनमें से ज्यादातर लोग इस दौरान गोरा और अलग दिखने के लिए अलग अलग तरह के Filters भी इस्तेमाल करते हैं.

अपने चेहरे पर हमेशा गर्व कीजिए

वैसे आजकल इंटरनेट का ज़माना है और अब रिश्ते भी इंटरनेट पर बनने और बिगड़ने लगे हैं. इंटरनेट पर जब कोई व्यक्ति आपकी Selfie देखता है तो उससे ही ये अन्दाजा लगाता है कि आप कैसे दिखते हैं. ये रिपोर्ट बताती है कि सेल्फी आपके चेहरे के बारे में सबकुछ सच नहीं बताती. ये भी झूठ बोलती है. इस झूठ को पकड़ने वाली एक ही मशीन है और वो मशीन है आपका असली चेहरा और उसकी बनावट.

आपका चेहरा भगवान ने जैसा भी दिया है, उसे आपको पसंद करना चाहिए और उस पर गर्व करना चुहए. उसे लेकर हीन भावना अपने मन में मत लाइए. जो कैमरा और Filters हैं, वो आपके चेहरे को तो बदल सकते हैं. लेकिन आपके दिल में बैठी हीन भावना कोई कैमरा या कोई Filters हटा नहीं सकता.