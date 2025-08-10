रात को सोने में नखरे करते हैं बच्चे? अपने लाला को अच्छी नींद में सुलाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

Children Bedtime Routine: कई बार बच्चों को रात में सुलाना बहुत मुश्किल हो सकता है. बच्चे रात में सोने से पहले ढेर सारे बहाने बनाने लगते हैं, जिसके कारण उन्हें सुलाना आसान नहीं होता. लेकिन अच्छी नींद के लिए उन्हें समय पर सुलाना जरूरी भी है. छोटे बच्चों में अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी होता है. अच्छी नींद उन्हें मेंटल और फिजिकल ग्रोथ में मदद करती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि बच्चों को रात में सुलाने के लिए क्या टिप्स फॉलो करना चाहिए?

सोने का समय तय करें

बच्चों के लिए एक रूटीन बनाना बेहद जरूरी है, इसी तरह उनके सोने और जागने का समय तय करना भी जरूरी है. पेरेटंस् को कोशिश करना चाहिए, कि वे रोज रात को एक ही समय पर बच्चे को सुलाएं, ताकि उसके उसके शरीर की बॉडी क्लॉक सेट हो सके. अच्छी नींद के लिए सोने से पहले नहाना, कम्फर्टेबल कपड़े पहनाए और थोड़ी देर शांत माहौल बनाएं, जिससे बच्चे का दिमाग शांत हो सके और वह आराम से सो सके.

सोने से पहले स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल नहीं

बच्चे को रोने या परेशान करने पर, माता-पिता उसे मोबाइल या टैबलेट पकड़ा देते हैं. लेकिन ये बच्चे की सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक होता है, इसके साथ-साथ यह नींद से जुड़ी समस्याएं भी पैदा कर सकता है. इसलिए सोने से कम से कम 1 घंटे पहले सभी स्क्रीन को बंद कर दें और उसकी जगह उन्हें कहानी सुनाएं, किताब पढ़ने बोलें. इससे उन्हें धीरे-धीरे नींद आ जाएगी.

फिजिकल एक्टिविटी

बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी करने की आदत डालें. अगर बच्चा दिनभर ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, तो उसकी नींद पर बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए उन्हें दिन में खेलने, दौड़ने या हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करने देना चाहिए, ताकि रात को बच्चों का शरीर थक जाए, जिससे उन्हें आसानी से नींद आ जाए.

