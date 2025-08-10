रात को सोने में नखरे करते हैं बच्चे? अपने लाला को अच्छी नींद में सुलाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स
Best Bedtime Routine for Children: कई बार बच्चा रात में सोना नहीं चाहता है, लेकिन अच्छी सेहत और रूटीन के कारण उन्हें सही समय पर सुलाना बेहद जरूरी है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि बच्चे को सुलाने के लिए क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 10, 2025, 01:09 AM IST
Children Bedtime Routine: कई बार बच्चों को रात में सुलाना बहुत मुश्किल हो सकता है. बच्चे रात में सोने से पहले ढेर सारे बहाने बनाने लगते हैं, जिसके कारण उन्हें सुलाना आसान नहीं होता. लेकिन अच्छी नींद के लिए उन्हें समय पर सुलाना जरूरी भी है. छोटे बच्चों में अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी होता है. अच्छी नींद उन्हें मेंटल और फिजिकल ग्रोथ में मदद करती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि बच्चों को रात में सुलाने के लिए क्या टिप्स फॉलो करना चाहिए?

 

सोने का समय तय करें
बच्चों के लिए एक रूटीन बनाना बेहद जरूरी है, इसी तरह उनके सोने और जागने का समय तय करना भी जरूरी है. पेरेटंस् को कोशिश करना चाहिए, कि वे रोज रात को एक ही समय पर बच्चे को सुलाएं, ताकि उसके उसके शरीर की बॉडी क्लॉक सेट हो सके. अच्छी नींद के लिए सोने से पहले नहाना, कम्फर्टेबल कपड़े पहनाए और थोड़ी देर शांत माहौल बनाएं, जिससे बच्चे का दिमाग शांत हो सके और वह आराम से सो सके.

 

सोने से पहले स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल नहीं
बच्चे को रोने या परेशान करने पर, माता-पिता उसे मोबाइल या टैबलेट पकड़ा देते हैं. लेकिन ये बच्चे की सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक होता है, इसके साथ-साथ यह नींद से जुड़ी समस्याएं भी पैदा कर सकता है. इसलिए सोने से कम से कम 1 घंटे पहले सभी स्क्रीन को बंद कर दें और उसकी जगह उन्हें कहानी सुनाएं, किताब पढ़ने बोलें. इससे उन्हें धीरे-धीरे नींद आ जाएगी. 

 

फिजिकल एक्टिविटी
बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी करने की आदत डालें. अगर बच्चा दिनभर ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, तो उसकी नींद पर बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए उन्हें दिन में खेलने, दौड़ने या हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करने देना चाहिए, ताकि रात को बच्चों का शरीर थक जाए, जिससे उन्हें आसानी से नींद आ जाए.  

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
रीतिका सिंह

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

