क्या आईब्रो में क्लचर लगाने से सच में दूर होता है सिरदर्द? Gen Z अपना रहे ये वायरल TikTok ट्रेंड

Claw Clip in Eye Brow: सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई नया ट्रेंड वायरल होता है. हाल ही में TikTok और इंस्टाग्राम पर एक अजीब-सा ट्रेंड खूब चर्चा में है, जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि आईब्रो के बीच क्लचर क्लिप या क्लॉ क्लिप (Claw Clip) लगाने से सिरदर्द गायब हो जाता है. खासकर Gen Z इस ट्रिक को आजमाते हुए वीडियो बना रहे हैं और इसे "सिरदर्द से छुटकारे का आसान उपाय" बता रहे हैं. लेकिन क्या वाकई ये ट्रिक कारगर है या ये सिर्फ एक वायरल जोक है? आइए जानते हैं इस बारे में डिटेल से जानते हैं.

कैसे काम करता है ये ट्रेंड?

वीडियो में लोग दिखाते हैं कि सिरदर्द होने पर वे अपनी दोनों आईब्रो के बीच या माथे पर छोटे क्लचर क्लिप लगा लेते हैं. उनका दावा है कि इससे प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव पड़ता है और सिरदर्द कम हो जाता है. कुछ लोग तो इसे एक्यूप्रेशर थेरेपी से जोड़कर बताते हैं, क्योंकि एक्यूप्रेशर में शरीर के खास पॉइंट्स पर दबाव डालकर दर्द और तनाव कम किया जाता है.

साइंटिफिक एंगल क्या कहता है?

डॉ. इमरान अहमद का मानना है कि अभी तक इस ट्रेंड का कोई साइंटिफिक फैक्ट साबित नहीं हुआ है. हां, माथे या आईब्रो के पास हल्का दबाव डालने से टेम्पोरेरी तौर पर ट्रिगर पॉइंट्स रिलैक्स हो सकते हैं और हल्का सिरदर्द कम महसूस हो सकता है. लेकिन यहेअसर पक्का या लंबा नहीं होता. इसे किसी परमानेंट इलाज की तरह मानना सही नहीं है.

क्यों पसंद आ रहा है Gen Z को यह ट्रेंड?

1. आसान और इंस्टेंट: बिना दवा खाए, तुरंत सिरदर्द से राहत पाने का दावा.

2. क्वर्की और फनी: आईब्रो पर क्लचर क्लिप लगाना अजीब लगता है, इसलिए ये कंटेंट वायरल हो रहा है.

3. सोशल मीडिया एंगेजमेंट: अनोखे ट्रेंड्स लोगों का ध्यान खींचते हैं और ज्यादा व्यूज लाते हैं.

असली उपाय क्या है?

अगर आपको अक्सर सिरदर्द रहता है, तो घरेलू ट्रेंड्स पर डिपेंड रहने की बजाय सही कारण जानना जरूरी है.

1. ज्यादा पानी पिएं और हाइड्रेटेड रहें.

2. नींद पूरी लें और स्क्रीन टाइम कम करें.

3. कैफीन और स्ट्रेस को कंट्रोल करें.

4. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें.

इस बात को समझें

आईब्रो में क्लचर क्लिप लगाने का ये TikTok ट्रेंड भले ही Gen Z के बीच वायरल हो रहा हो, लेकिन ये सिरदर्द का पक्का इलाज नहीं है. हां, थोड़े वक्त के लिए प्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर डालने से राहत मिल सकती है, लेकिन इसे लंबे समय तक अपनाना समझदारी नहीं है. ये ट्रेंड एंटरटेनमेंट और कंटेंट क्रिएशन के लिहाज से दिलचस्प है, लेकिन हेल्थ के लिए हमेशा साइंटिफिक और भरोसेमंद उपायों पर ही भरोसा करना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.