हेयर फॉल से परेशान हैं, तो किचन के इस पानी से करें हेयर वॉश!

आज के समय में यंग लोगों में हेयर फॉल की समस्या देखने को मिल रही हैं. हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. महंगे शैंपू से लेकर हेयर केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करतेत हैं लेकिन इसके बाद भी हेयर फॉल कम होने का नाम नहीं लेता है. हेयर फॉल को रोकने के लिए आप किचन के इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं हेयर फॉल को कैसे कम कर सकते हैं.

हेयर फॉल का कारण

हेयर फॉल को रोकने के लिए सबसे पहले उसके कारण के बारे में पता होना चाहिए. दरअसल कई बार हार्ट वॉटर से हेयर वॉश करने की वजह से भी हेयर फॉल की समस्या हो सकती है. पानी की खराब क्वालिटी से भी हेयर फॉल हो सकता है. धिकतर लोग बाल धोने के लिए हार्ट वाटर का इस्तेमाल करते हैं. हार्ट वाटर बालों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. हार्ट वाटर की वजह से हेयर फॉल हो सकता है.

फिल्टर वाटर का इस्तेमाल

अगर आप हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं तो आप फिल्टर वाटर से हेयर वॉश कर सकते हैं. हार्ट वाटर की जगह फिल्टर वाटर का यूज करने से हेयर फॉल में कमी आ सकती है. वहीं आपके बाल मुलायम और चमकदार भी हो सकते हैं. दरअलस फिल्टर वाटर में हानिकारक तत्व नहीं होते हैं.

हेल्दी डाइट लें

कई बार पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी हेयर फॉल की समस्या होती है. हेल्दी डाइट लेने से हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है. हेयर फॉल को रोकने के लिए आप रोजाना आंवला का सेवन कर सकते हैं. आंवला का सेवन करना ना केवल बालों बल्कि स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है.

