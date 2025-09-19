क्या सच में हेलमेट और टोपी से झड़ रहे हैं आपके बाल? जानें इसके पीछे की सच्चाई..
क्या सच में हेलमेट और टोपी से झड़ रहे हैं आपके बाल? जानें इसके पीछे की सच्चाई..

Wearing Helmet can Baldness: लोगों की ऐसी शिकायत होती है कि हेलमेट या टोपी लंबे समय तक पहनने से हेयर फॉल होने लगता है. लेकिन क्या सच में ऐसा होती है? इस खबर में हम इसके पीछे की सच्चाई आपको बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 05:54 PM IST
Does Helmet Cause Hair Loss: कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या हेलमेट या टोपी पहनने से बाल झड़ते हैं? खासकर इस चीज से ऐसे लोग ज्यादा परेशान रहते हैं जो बाइक चलाते हैं या धूप से बचने के लिए टोपी पहनते हैं. उन्हें हमेशा ये डर सताता है कि कहीं उनके बाल समय से पहले उड़ ना जाएं. लेकिन क्या सच में ऐसा होता है, क्या सच में हेलमेट पहनने से हेयर फॉल होता है? इस खबर में हम आपको इसके पीछे की सच्चाई बताएंगे. 

 

क्या हेल्मेट और टोपी पहनने से बाल झड़ते हैं?
असल में हेलमेट या टोपी पहनना सीधा-सीधा बाल झड़ने का कारण नहीं होता है. लेकिन अगर इन्हें लंबे समय तक गलत तरीके से पहनना जाए, तो यह आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. दरअसल अगर आप टाइट हेलमेट या टोपी पहनते हैं, तो हवा के कम आने से, पसीना और रगड़ बालों की जड़ों को कमजोर बना सकता है. ऐसे में इससे बाल टूटने या गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं. 

हेयर फॉल का कारण
ऐसी स्थिति में जब हम टाइट हेलमेट या टोपी पहनते हैं, तो सिर और आपके बालों को पर्याप्त हवा नहीं मिल पाती है. इससे स्कैल्प में पसीना जमा होने लगता है, जो बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में लगातार नमी और गर्मी के कारण फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है, जिससे डैंड्रफ और हेयर फॉल जैसी बालों से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं. 

 

साफ-सफाई और फिटिंग का ख्याल रखें
अगर आप हेलमेट या टोपी रोज और लंबे समय के लिए पहनते हैं. तो जरूरी है कि आप इन्हें साफ रखें. समय-समय पर इन्हें साफ करें. साथ ही, सही साइज का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है. दरअसल जब आप बहुत ज्यादा टाइट टोपी या हेलमेट पहनने से बचें. सही फिटिंग नहीं होने से खोपड़ी पर ज्यादा प्रेशन पड़ता है. आप चाहें तो, हेलमेट के अंदर कॉटन का कपड़ा या स्कार्फ भी पहन सकते हैं, जो पसीना सोखने में आपका मदद कर सकता है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

