Weight Loss: क्या नींबू पानी पीने से वजन होता है कम? जानिए इसकी सच्चाई

How To Burn Belly Fat with Lemon Water: गर्मियों का मौसम हो और नींबू पानी की बात न हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है, हम में से ज्यादातर लोग इसे बेहद पसंद करते हैं. इस समर ड्रिंक को घर में भी आसानी से तैयार किया जा सकता है और साथ ही ये बाजारों में ठेलों पर आसानी से मिल जाता है, कई लोग नींबू के रस को सोडा वॉटर के साथ भी पीने का शौक रखते हैं.

क्या नींबू पानी से कम होगा वजन?

हमने आमतौर ये जरूर सुना होगा कि नींबू पानी नियमित रूप से पीने से वजन कम करने में मदद मिलती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इस बात पर जोर देतें हैं कि सुबह-सवेरे एक ग्लास नींबू पानी पीने से पेट की चर्बी कम हो जाती है, कई लोग इस ड्रिंक में शहद भी मिलाते हैं जिससे बेहतर नतीजे आएं, लेकिन क्या नींबू पानी से सचमुच में वजन कम होता है?

नींबू पानी पीने के फायदे

नींबू में साइट्रिक एसिड, पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन बी-6, पेक्टिन और फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है. इससे डाइडेशन बेहतर होता है साथ ही फ्री रेडिकल्स से हमारा बचाव हो जाता है. नींबू में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिससे दिल की सेहत बेहतर रहती है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है. नींबू पानी पाने से पेट और कमर के आसपास जमी हुई चर्बी घटने लगती है, यानी आपका वजन तेजी से कम होता है.

भूख करता है कंट्रोल

नींबू में पेक्टिन नाम का पदार्थ होता है जो भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है, इसको पीने के बाद ऑयली फूड खाने की भी ख्वाहिश कम हो जाती है. इसमें मौजूद फ्लेवोनॉयड्स मेटाबोलिज्म के जरिए बूस्ट करता और साथ ही बॉडी डिटॉक्स भी हो जाती है. नींबू में पोटैशियम से बॉजी हाइड्रेट रहती है साथ ही ब्लड प्रेशर कम करने में भी मदद मिलती है.

कैसे तैयार करें नींबू पानी?

अगर आप चाहते हैं कि नींबू का असर आपकी पेट की चर्बी पर ज्यादा हो, तो सबसे पहले एक ग्लास गुनगुना पानी लें और उसमें एक छोटा नींबू निचोड़ दें. अब इसमें काला नमक और जीरा पाउजर मिलाकर पी जाएं. अगर सुबह उठकर हल्के गर्म पानी एक चम्मच शहद मिलाकर सेवन करेंगे तो वजन तेजी से कम होगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)