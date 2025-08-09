बच्चे को हो बुखार तो भूल से भी न करें ये गलतियां, वरना हालत हो सकती है और भी खराब!

Child Fever: मानसून में बदलते मौसम में जुखाम-बुखार की समस्या बहुत ही आम बात है. खासकर बच्चों को बरसात के दिनों में ज्यादा समस्या होती है. लेकिन अगर सही से ध्यान न दिया जाए तो समस्या और भी बढ़ जाती है. बच्चों को जुखाम-बुखार होने पर कई पेरेंट्स घबराकर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो बच्चे की सेहत को और ज्यादा खराब कर सकती हैं. ऐसे समय पर बीमारी से जुड़ी सही जानकारी होना बहुत जरूरी है. हेल्थ एक्सपर्ट कई तरह की सावधानियां बताते रहते हैं जिससे समस्या और न बढ़े. डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को बुखार होने पर कुछ काम बिलकुल भी नहीं करना चाहिए, वरना बच्चे की हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है. आइए आज के आर्टिकल में जानते हैं कौन सी हैं वो गलतियां.

पट्टी करते समय इस बात का रखें ध्यान

बरसात के मौसम में आने वाला बुखार दवा खाने के बाद भी जाने का नाम नहीं लेता है. ऐसे में पेरेंट्स तेज बुखार में बच्चों को पट्टी करते हैं. लेकिन पट्टी कभी भी ठंडे पानी से नहीं करना चाहिए. ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार फीवर में पट्टी हमेशा नॉर्मल या हल्के गुनगुने पानी से ही करनी चाहिए. ठंडे पानी का से पट्टी करने से शरीर को शॉक लग सकता है. इसके साथ ही जब भी पट्टी करें तब स्पंज की तरह बॉडी को अच्छे से पोंछ दें. इससे बॉडी का टेंपरेचर धीरे-धीरे कम होगा और बुखार से बच्चे को आराम मिलेगा.

न पहनाएं मोटे या वूलन कपड़े

बच्चे को जब भी बुखार होता है तो अक्सर पेरेंट्स बच्चे को ठंड से बचाने के लिए वूलेन या मोट कपड़े पहना देते हैं. लेकिन डॉक्टर का मानना है कि ऐसा करना सही नहीं है. डॉक्टर बताते हैं कि फीवर के दौरान अगर बच्चे को मोटे या गर्म कपड़े पहना दिए जाएं, तो इससे शरीर की गर्मी अन्दर ही रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है और फीवर का असर कम नहीं होता है. इसलिए फीवर होने पर बच्चे को हल्के और आरामदायक कपड़े पहनाएं जिससे बॉडी का टेंपरेचर नार्मल हो सके.

इस बात का भी रखें ध्यान

अगर घर में किसी को बुखार आता है तो अक्सर पेरेंट्स एसी, फैन, कूलर सब बंद कर कर देते हैं. लेकिन ऐसा करना सही नहीं होता है. हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार फीवर के समय बच्चे को बहुत गर्म वातावरण में रखना सही नहीं होता है. ऐसे में फीवर जल्दी नहीं उतरता है. फीवर के दौरान बच्चे को नॉर्मल रूम टेंपरेचर में रखना चाहिए. लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चा डायरेक्ट फैन या एसी के सामने ना सोए.

जबरदस्ती खाना खिलाना भी हो सकता है खतरनाक

अक्सर जब भी कोई बीमार होता है सबसे पहले खाना खाने का मन खत्म हो जाता है. अगर आपके बच्चे को बुखार है और वह खाना नहीं खा रहा है, तो ज्यादा परेशान मत होइए. बहुत से लोग बच्चे को कमजोरी न हो इसलिए जबरजस्ती खाना खिलाने की कोशिश करते हैं. जबरदस्ती खाना खिलाने से बच्चा उल्टी कर सकता है. इसलिए ऐसे समय में जबरदस्ती खाना खिलाने से बचें, क्योंकि बुखार के दौरान बच्चे को हाइड्रेटेड रखना ज्यादा जरूरी है. प्रयास करें कि बीच-बीच में सूप या फिर नारियल पानी और जूस बच्चे को देते रहें. साथ ही डॉक्टर की सलाह से कुछ दवाइयां आप बच्चे को खाली पेट भी दे सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.