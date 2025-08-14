मस्कारा लगाते समय भूलकर भी ना करें ये गलतियां, वरना खराब दिख सकता है सारा मेकअप!
मस्कारा लगाते समय भूलकर भी ना करें ये गलतियां, वरना खराब दिख सकता है सारा मेकअप!

Mascara Mistakes:  लड़कियों को मेकअप करना काफी ज्यादा पसंद होता है लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती है, जिसकी वजह से खूबसूरती खराब हो जाती है. आज आपको बताते हैं मस्कारा लगाते समय आपको कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए. 

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 14, 2025, 12:07 PM IST
मस्कारा लगाते समय भूलकर भी ना करें ये गलतियां, वरना खराब दिख सकता है सारा मेकअप!

Mascara Mistakes:  आजकल मेकअप का चलन काफी ज्यादा हो गया है. हर जगह पर सबसे खूबसूरत दिखने के लिए लड़कियां मेकअप करना काफी ज्यादा पसंद करती हैं. आंखों की खूबसूरती के लिए आईलाइनर, मस्कारा, आईशैडो लगाना काफी ज्यादा पसंद करती हैं. कुछ मेकअप से जुड़ी गलतियां ऐसी भी होती हैं, जिनकी वजह से मेकअप काफी ज्यादा बुरा हो जाता है. अक्सर ऐसा होता है कि मस्कारा फैल जाता है , जिस वजह से आंखें काफी ज्यादा बेकार लगती है. अगर आप भी कुछ गलतियों को करते हैं, तो आज ही, इन सभी चीजों को करना बंद कर दें. आज आपको बताते हैं मस्कारा लगाते समय कौन सी गलतियों को आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए. आइए बताते हैं.
 

मस्कारा लगाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए?
 

1. टॉप लैशेज पर मस्कारा ना लगाएं

मस्कारा लगाना लड़कियों को खूब पसंद होता है. कुछ लड़कियां टॉप लैशेज पर मस्कारा लगाती हैं, जो आपकी सबसे बड़ी गलती है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. नीचे की लैशेज पर मस्कारा आप लगा सकते हैं लेकिन ऊपर आपको नहीं लगाना चाहिए.
 

2. एक ही मस्कारा का इस्तेमाल

कुछ लड़कियां एक ही तरह का मस्कारा लगाती है और काफी समय से एक ही लगती हैं, जो आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है. आपको हमेशा एक ही मस्कारा का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना चाहिए.
 

3. वाटरप्रूफ मस्कारा ना लगाना 

अधिकतर लड़कियां वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं लगाती हैं, जो आपकी सबसे बड़ी गलती में से एक है. आपको हमेशा वाटरप्रूफ मस्कारा लगाना चाहिए. ये आपके आंखों की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है.
 

4. मस्कारा ठीक से ना हटाना 

अगर आप मस्कारा अच्छे से नहीं हटाते हैं,तो  पलके टूट सकती हैं और सारा मेकअप आपका पूरी तरह से खराब हो सकता है. आपको अपने मस्कारे को  कोकोनट ऑयल से हटाना चाहिए.
 

5. आंखों को साफ

मस्कारा लगाने से पहले आपको अपने आंखों को अच्छे से धोनी है और फिर मस्कारा अच्छे से लगाना है, वरना आंखों का सारा मेकअप खराब हो सकता है. आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए.

