चाय बनाते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, बिगाड़ सकता है सारा स्वाद!
चाय बनाते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, बिगाड़ सकता है सारा स्वाद!

Tips For Perfect Tea:  चाय पीनी भारत के लोगों को खूब पसंद होती हैं लेकिन कुछ छोटी-छोटी गलतियां ऐसी भी होती हैं, जो आपके चाय के स्वाद को पूरी तरह से खराब कर देती हैं आज आपको कुछ टिप्स बताते हैं जिनको आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए.

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 11, 2025, 06:47 AM IST
चाय बनाते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, बिगाड़ सकता है सारा स्वाद!

Tips For Perfect Tea:  चाय पीना अधिकतर लोगों को खूब पंसद होता है दिन की शुरूआत ही चाय पीने से होती है. खुद को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए दिन की शुरुआत इससे करना पसंद करते हैं. मेहमाननवाजी करने के लिए भी सबसे ज्यादा जो चीज दी जाती है वो चाय है. घर-घर में चाय की चुस्कियां लिए बिना तो काम ही नहीं चलता है. कई बार चाय का खराब स्वाद आपका मूड बिगाड़ देता है आपको बता दें आपकी ही कुछ छोटी-छोटी गलतियां ही चाय खराब होने का कारण हो सकती है. चाय बनाते समय आपको कुछ चीजों का खास ध्यान देना चाहिए वरना सेहत के साथ-साथ आपके स्वाद में भी बुरा असर होगा. अगर आप टी लवर्स हैं, तो आपको चाय बनाने के कुछ हैक्स के बारे में पता होना चाहिए. आइए बताते हैं.

 

चाय को टेस्टी कैसे बनाएं?
 

1. बार-बार ना उबालें

चाय पीना अधिकतर लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है. अगर आप पतीले में चाय बनाकर बार-बार उबालते हैं, तो इसका स्वाद काफी ज्यादा खराब हो सकता है. दोबारा उबालने से ऑक्सीजन के स्तर में कमी आ जाती है. 
 

2. सारी चीजों को एक साथ उबाल देना

अगर आप भी सारी चीजों को एक साथ उबाल देने की गलती करते हैं, तो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए.  यह तकनीक एकदम गलत है, ऐसा करने से चाय का स्वाद काफी ज्यादा खराब हो जाएगा.
 

3. दूध और पानी

दूध और पानी को कभी भी एकसाथ आपको नहीं डालना चाहिए. आपको पहले पानी को उबालना चाहिए और फिर उसके बाद दूध को डालकर अच्छे से उबाल देना है.
 

4. हर्ब्स डालने में गड़बड़ी

चाय के साथ कभी भी चीजों को डालने में गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए वरना टेस्ट बुरी तरह से खराब हो जाता है. आपको कभी भी चीजों को सीधा उठाकर पतीले में पटक नहीं देना चाहिए, इससे भी टेस्ट खराब हो जाता है.
 

5. पत्ती का रंग 

चाय को उबालते समय पत्ती का रंग जब अच्छे से आए, तो ही दूध को डालना चाहिए, इससे आपकी चाय का स्वाद दोगुना हो जाएगा. आपको इन छोटी-छोटी चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए.

 

 

