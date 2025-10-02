Advertisement
trendingNow12944555
Hindi Newsलाइफस्टाइल

परफ्यूम और मेकअप के कारण बदरंग होते हैं सोने चांदी के गहने? जानिए कैसे करें केयर

Gold and Silver: ज्वैलरी आपकी खूबसूरती और पर्सनैलिटी को निखारती है. लेकिन अगर इसे सही तरीके से केयर नहीं किया जाए तो ये बदरंग होकर अपनी चमक खो देती है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 02, 2025, 10:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

परफ्यूम और मेकअप के कारण बदरंग होते हैं सोने चांदी के गहने? जानिए कैसे करें केयर

Discoloration Of Jewellery: ज्वैलरी सिर्फ सजावट का सामान नहीं होती, बल्कि ये हमारी खूबसूरती और शान का हिस्सा है. चाहे सोना-चांदी हो, डायमंड हो या आर्टिफिशियल ज्वैलरी, हर औरत चाहती है कि उनके गहने लंबे समय तक नए जैसे चमकदार बने रहें. लेकिन अक्सर लापरवाही से रखने के कारण ये बदरंग हो जाती है, काली पड़ने लगती है या उस पर धब्बे पड़ जाते हैं. ऐसे में महंगी और पसंदीदा ज्वैलरी का अट्रैक्शन खत्म हो जाता है. अगर आप भी इस परेशानी से बचना चाहती हैं, तो जानिए ज्वैलरी को स्टोर करते वक्त किन गलतियों से बचना जरूरी है.

ज्वैलरी को खराब होने से कैसे बचाएं?

1. नमी से रखें दूर
ज्वैलरी को अक्सर लोग बाथरूम या ऐसी जगह रख देते हैं जहां नमी ज्यादा होती है. नमी की वजह से धातु जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है और उसकी चमक कम हो जाती है. खासतौर पर चांदी की ज्वैलरी जल्दी काली पड़ती है. इसलिए हमेशा ज्वैलरी को सूखी और ठंडी जगह पर रखें.

Add Zee News as a Preferred Source

2. एक साथ मिलाकर न रखें
अलग-अलग मेटल और डिजाइन की ज्वैलरी को एक ही डिब्बे या पाउच में रखने से वो आपस में रगड़कर खराब हो सकती हैं. इससे स्क्रैचेज और दाग-धब्बे पड़ जाते हैं. हमेशा सोना, चांदी, डायमंड और आर्टिफिशियल ज्वैलरी को अलग-अलग केस या ज्वैलरी बॉक्स में रखें.

3. प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करें
कई लोग सोचते हैं कि ज्वैलरी को प्लास्टिक पाउच में रखना सेफ है, लेकिन यह बड़ी गलती है. प्लास्टिक बैग में नमी और गर्मी फंस जाती है, जिससे मेटल की परत पर असर पड़ता है और ज्वैलरी का रंग बदलने लगता है. इसके बजाय ज्वैलरी को वेलवेट बॉक्स या एंटी-टार्निश कपड़े में लपेटकर रखें.

4. परफ्यूम और कॉस्मेटिक से दूरी
ज्वैलरी को परफ्यूम, लोशन या हेयर स्प्रे के कॉन्टैक्ट में आने से बचाना चाहिए. इनमें मौजूद केमिकल्स मेटल और गहनों को खराब कर देते हैं. हमेशा ज्वैलरी पहनने से पहले परफ्यूम और मेकअप लगा लें, फिर ज्वैलरी पहनें.

5. इस्तेमाल के बाद तुरंत साफ करें
पसीना, धूल और गंदगी भी ज्वैलरी को बदरंग बना देती है. इसलिए हर बार पहनने के बाद उसे मुलायम कपड़े से साफ करें और फिर बॉक्स में रखें. ये छोटी-सी आदत आपकी ज्वैलरी की उम्र बढ़ा देती है.

6. आर्टिफिशियल ज्वैलरी का खास ख्याल
आर्टिफिशियल ज्वैलरी जल्दी बदरंग होती है. इसे कभी पानी के कॉन्टैक्ट में न लाएं और हमेशा कॉटन कपड़े में लपेटकर रखें. तभी आपके गहने सेफ रह पाएंगे.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

JewelleryGoldsilverperfumeMakeup

Trending news

Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Dussehra 2025 Live Updates: मोहन भागवत- 26 भारतीयों को धर्म पूछकर मारा, 'सरकार और सेना ने दिया करारा जवाब'
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 Live Updates: मोहन भागवत- 26 भारतीयों को धर्म पूछकर मारा, 'सरकार और सेना ने दिया करारा जवाब'
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
DNA Analysis
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
DNA Analysis
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
New York News
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
rss
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
;