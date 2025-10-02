परफ्यूम और मेकअप के कारण बदरंग होते हैं सोने चांदी के गहने? जानिए कैसे करें केयर

Discoloration Of Jewellery: ज्वैलरी सिर्फ सजावट का सामान नहीं होती, बल्कि ये हमारी खूबसूरती और शान का हिस्सा है. चाहे सोना-चांदी हो, डायमंड हो या आर्टिफिशियल ज्वैलरी, हर औरत चाहती है कि उनके गहने लंबे समय तक नए जैसे चमकदार बने रहें. लेकिन अक्सर लापरवाही से रखने के कारण ये बदरंग हो जाती है, काली पड़ने लगती है या उस पर धब्बे पड़ जाते हैं. ऐसे में महंगी और पसंदीदा ज्वैलरी का अट्रैक्शन खत्म हो जाता है. अगर आप भी इस परेशानी से बचना चाहती हैं, तो जानिए ज्वैलरी को स्टोर करते वक्त किन गलतियों से बचना जरूरी है.

ज्वैलरी को खराब होने से कैसे बचाएं?

1. नमी से रखें दूर

ज्वैलरी को अक्सर लोग बाथरूम या ऐसी जगह रख देते हैं जहां नमी ज्यादा होती है. नमी की वजह से धातु जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है और उसकी चमक कम हो जाती है. खासतौर पर चांदी की ज्वैलरी जल्दी काली पड़ती है. इसलिए हमेशा ज्वैलरी को सूखी और ठंडी जगह पर रखें.

Add Zee News as a Preferred Source

2. एक साथ मिलाकर न रखें

अलग-अलग मेटल और डिजाइन की ज्वैलरी को एक ही डिब्बे या पाउच में रखने से वो आपस में रगड़कर खराब हो सकती हैं. इससे स्क्रैचेज और दाग-धब्बे पड़ जाते हैं. हमेशा सोना, चांदी, डायमंड और आर्टिफिशियल ज्वैलरी को अलग-अलग केस या ज्वैलरी बॉक्स में रखें.

3. प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करें

कई लोग सोचते हैं कि ज्वैलरी को प्लास्टिक पाउच में रखना सेफ है, लेकिन यह बड़ी गलती है. प्लास्टिक बैग में नमी और गर्मी फंस जाती है, जिससे मेटल की परत पर असर पड़ता है और ज्वैलरी का रंग बदलने लगता है. इसके बजाय ज्वैलरी को वेलवेट बॉक्स या एंटी-टार्निश कपड़े में लपेटकर रखें.

4. परफ्यूम और कॉस्मेटिक से दूरी

ज्वैलरी को परफ्यूम, लोशन या हेयर स्प्रे के कॉन्टैक्ट में आने से बचाना चाहिए. इनमें मौजूद केमिकल्स मेटल और गहनों को खराब कर देते हैं. हमेशा ज्वैलरी पहनने से पहले परफ्यूम और मेकअप लगा लें, फिर ज्वैलरी पहनें.

5. इस्तेमाल के बाद तुरंत साफ करें

पसीना, धूल और गंदगी भी ज्वैलरी को बदरंग बना देती है. इसलिए हर बार पहनने के बाद उसे मुलायम कपड़े से साफ करें और फिर बॉक्स में रखें. ये छोटी-सी आदत आपकी ज्वैलरी की उम्र बढ़ा देती है.

6. आर्टिफिशियल ज्वैलरी का खास ख्याल

आर्टिफिशियल ज्वैलरी जल्दी बदरंग होती है. इसे कभी पानी के कॉन्टैक्ट में न लाएं और हमेशा कॉटन कपड़े में लपेटकर रखें. तभी आपके गहने सेफ रह पाएंगे.