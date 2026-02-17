Advertisement
trendingNow13113351
Hindi Newsलाइफस्टाइलमार्च की तेज धूप में फूलों से भर जाएगा गमला, बस फरवरी में कर लें ये काम

मार्च की तेज धूप में फूलों से भर जाएगा गमला, बस फरवरी में कर लें ये काम

फरवरी के मौसम नई पत्तियां आती है. फरवरी खत्म होने के बाद तापमान बढ़ जाता है ऐसे में फूल नहीं आते हैं. अगर आप चाहते हैं गर्म मौसम भी गमला फूलों से भरा रहें तो आप ये उपाय कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 17, 2026, 11:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मार्च की तेज धूप में फूलों से भर जाएगा गमला, बस फरवरी में कर लें ये काम

फरवरी के मौसम में पौधे में नई पत्तियां और फूल आना शुरू हो जाते हैं. फरवरी खत्म होने के बाद तापमान बढ़ने लगता है ऐसे में इस मौसम में फूल खिलना बंद हो जाते हैं. लेकिन आप फरवरी के महीने में प्रूनिंग करते हैं तो मार्च जैसे गर्म दिनों में भी आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा. आइए जानते हैं फूलों की प्रूनिंग कैसे करें. 

प्रूनिंग क्यों है जरूरी 
प्रूनिंग के दौरान आप सूखी, कमजोर टहनियों को हटा देते हैं. आप कैंची या फिर चाकू की मदद टहनियों के नोड एरिया के ऊपर से कंटिग  करना चाहिए ताकि ग्रोथ पूरी तरह से हो सके. प्रनिंग से पौधा फैलता नहीं है लेकिन सही शेप में ग्रो करता है. घनी और उलझी टहनियों में कीड़े, फंगस जल्दी पनपते हैं. ऐसे में प्रूनिंग से हवा और धूप का फ्लो अच्छा होता है. 

कौन सी ब्रांच को कट करें 
क्रॉस होती या आपस में रगड़ रही हो उस टहनियों को काट दें. 
जो ब्रांच अंदर की तरफ बढ़ रही हो
सूखी और मरी हुई टहनियों को काट देना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रूनिंग के बाद करें ये काम 
जब आप प्रूनिंग कर लें तो कटे हुए हिस्से पर बोर्डो पेस्ट लगाएं. इस पेस्ट को आप घर के आसपास की नर्सरी में आसानी से खरीद सकते हैं. इस लगाने से पौधे में फंगल इंफेक्शन नहीं होता है. वहीं कटा हुआ हिस्सा जल्दी भरने लगता है. आप प्रूनिंग करने के बाद कॉपर सल्फेट, भीगा हुआ चुने को पानी में मिलाकर लगा सकते हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestyleGardening Tips

Trending news

'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना
क्या असम में फिर कांग्रेस ने कर दी पुरानी गलती? CM हिमंता ने दे दिया बड़ा दर्द
Himanta Biswa Sarma
क्या असम में फिर कांग्रेस ने कर दी पुरानी गलती? CM हिमंता ने दे दिया बड़ा दर्द
आप सोच रहे हैं गर्मी आएगी, मौसम अभी बनाएगा 'मामू', पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ और...
IMD
आप सोच रहे हैं गर्मी आएगी, मौसम अभी बनाएगा 'मामू', पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ और...
हल्दीराम ने बेच रहा एक्सपायर्ड आइटम्स, सच्चाई जानने के बाद ग्राहकों ने काटा हंगामा
Hyderabad News
हल्दीराम ने बेच रहा एक्सपायर्ड आइटम्स, सच्चाई जानने के बाद ग्राहकों ने काटा हंगामा
ईमानदार व्यापारी समुदाय को सिंगल-विंडो तरीके से संगठित मदद मिलेगी: हरपाल सिंह चीमा
 AAP News
ईमानदार व्यापारी समुदाय को सिंगल-विंडो तरीके से संगठित मदद मिलेगी: हरपाल सिंह चीमा
AI से चली जाएंगी नौकरियां? 'विजन 2047' के लिए क्या है मोदी मिशन; PM ने बताई ABCD
AI Summit
AI से चली जाएंगी नौकरियां? 'विजन 2047' के लिए क्या है मोदी मिशन; PM ने बताई ABCD
क्यों स्पीच के आखिर में PM मोदी बोले Merci beaucoup, क्या है फ्रेंच में इसका मतलब?
PM Modi
क्यों स्पीच के आखिर में PM मोदी बोले Merci beaucoup, क्या है फ्रेंच में इसका मतलब?
बंगाल SIR मामले में तीन कर्मचारियों पर गिरी गाज, चुनाव आयोग ने किया सस्पेंड
West bengal elections
बंगाल SIR मामले में तीन कर्मचारियों पर गिरी गाज, चुनाव आयोग ने किया सस्पेंड
'ऐसा हेलिकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट...', मैक्रों के सामने PM मोदी ने जताए इरादे
PM Modi
'ऐसा हेलिकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट...', मैक्रों के सामने PM मोदी ने जताए इरादे
'याचिकाओं में ऐसे फैसले जो SC ने कभी दिए ही नहीं', AI मिसयूज पर SC भी 'परेशान'
Supreme Court
'याचिकाओं में ऐसे फैसले जो SC ने कभी दिए ही नहीं', AI मिसयूज पर SC भी 'परेशान'