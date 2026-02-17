मार्च की तेज धूप में फूलों से भर जाएगा गमला, बस फरवरी में कर लें ये काम

फरवरी के मौसम में पौधे में नई पत्तियां और फूल आना शुरू हो जाते हैं. फरवरी खत्म होने के बाद तापमान बढ़ने लगता है ऐसे में इस मौसम में फूल खिलना बंद हो जाते हैं. लेकिन आप फरवरी के महीने में प्रूनिंग करते हैं तो मार्च जैसे गर्म दिनों में भी आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा. आइए जानते हैं फूलों की प्रूनिंग कैसे करें.

प्रूनिंग क्यों है जरूरी

प्रूनिंग के दौरान आप सूखी, कमजोर टहनियों को हटा देते हैं. आप कैंची या फिर चाकू की मदद टहनियों के नोड एरिया के ऊपर से कंटिग करना चाहिए ताकि ग्रोथ पूरी तरह से हो सके. प्रनिंग से पौधा फैलता नहीं है लेकिन सही शेप में ग्रो करता है. घनी और उलझी टहनियों में कीड़े, फंगस जल्दी पनपते हैं. ऐसे में प्रूनिंग से हवा और धूप का फ्लो अच्छा होता है.

कौन सी ब्रांच को कट करें

क्रॉस होती या आपस में रगड़ रही हो उस टहनियों को काट दें.

जो ब्रांच अंदर की तरफ बढ़ रही हो

सूखी और मरी हुई टहनियों को काट देना चाहिए.

प्रूनिंग के बाद करें ये काम

जब आप प्रूनिंग कर लें तो कटे हुए हिस्से पर बोर्डो पेस्ट लगाएं. इस पेस्ट को आप घर के आसपास की नर्सरी में आसानी से खरीद सकते हैं. इस लगाने से पौधे में फंगल इंफेक्शन नहीं होता है. वहीं कटा हुआ हिस्सा जल्दी भरने लगता है. आप प्रूनिंग करने के बाद कॉपर सल्फेट, भीगा हुआ चुने को पानी में मिलाकर लगा सकते हैं.

