Hindi Newsलाइफस्टाइलबिना जिम जाए शरीर की चर्बी को करना चाहते हैं कम? रोजाना दीवार के सहारे इन 3 एक्‍सरसाइज को करके कुछ ही दिनों में दिख सकते हैं बेहतरीन रिजल्ट!

Body Fat Exercises: अगर आप अपने शरीर की बढ़ती चर्बी से काफी ज्यादा परेशान हैं और इसको आप कम करना चाहते हैं, तो आप रोजाना दीवार के सहारे कुछ एक्‍सरसाइज को कर सकते हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 17, 2026, 07:40 AM IST
Body Fat Exercises:  आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खान-पान का बुरा असर शरीर में काफी ज्यादा देखने को मिलता है. अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, जो कामकाजी जिंदगी के चलते अपनी हेल्थ पर काफी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसका बुरा असर इनकी हेल्द और शरीर की चर्बी भी बढ़ती चली जाती है. बॉडी शेप भी बिल्कुल खराब ही हो जाती है. इसके बाद लोग काफी कुछ करते भी हैं, लेकिन पहले जैसे खुद को नहीं रख पाते हैं. अगर आप काम की वजह से या किसी और चीजों के चलते जिम नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर पर ही आसानी से दीवार की मदद से ये 3 खास एक्‍सरसाइज को करके काफी बेहतरीन असर देख सकते हैं. ये खास एक्‍सरसाइज वजन कम करने और आपके शरीर से चर्बी को करने में आपकी मदद कर सकती हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

शरीर की चर्बी को कम करने वाली एक्‍सरसाइज 

1. वॉल स्‍कावट 

अधिकतर लोग अपनी शरीर की चर्बी से काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं और जिम में जाने का समय भी नहीं मिल पाता है. शरीर के बैलेंस में सुधार करने के लिए भी आपको रोजाना वॉल स्‍कावट को करना चाहिए.  एक्‍सरसाइज को कम से कम 1 महीना आप करते हैं, तो काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं.
 

2. वॉल क्‍लाइंबर

वॉल क्‍लाइंबर को आप अपने खाली समय में 20 मिनट के लिए रोजाना कर सकते हैं. इस एक्‍सरसाइज को करने से पेट और शरीर की चर्बी को कम करके अपने शरीर को एकदम स्लिम बना सकते हैं. महिलाओं के लिए ये काफी ज्यादा बेहतरीन साबित हो सकती है.
 

3. वॉल पुश-अप्‍स 

अगर आपके पास जिम जाने का समय बिल्कुल भी नहीं है, तो आप वॉल पुश-अप्‍स को रोजाना कर सकते हैं, इसको आप 15 मिनट के लिए भी कर सकते हैं. शरीर पर चर्बी अगर काफी ज्चादा जमा हो गई है, तो इसको करके आप छुटकारा आसानी से पा सकते हैं.
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. 

