गहरी नींद चाहिए? सोने से पहले करें ये 3 योग, बॉडी के साथ मन भी होगा शांत
Yoga For Better Sleep: कई लोगों को रात में नींद आने में समस्या होती है. ऐसे में अच्छी नींद के लिए योग आपकी मदद कर सकता है. इस खबर में हम आपको ऐसे 3 योग बताएंगे, जो आपको अच्छी नींद लाने में मदद कर सकती है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 03:29 AM IST
Better Sleep Tips: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में स्ट्रेस बहुत आम समस्या बन गई है. लेकिन इसका सीधा असर आपकी नींद पर पड़ता है. आज के समय में अच्छी नींद लेना बहुत मुश्किल हो गई है. नींद पूरी न होने से शरीर थका-थका रहता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है और दिनभर एनर्जी की कमी महसूस होती है. लेकिन क्या आपको पता है कि योग करने से अच्छी नींद लाई जा सकती है. योग करने से केवल शरीर को रिलैक्स नहीं होता, बल्कि ब्रेन भी शांत रहता है, जिससे नींद जल्दी और बेहतर आती है. इस खबर में हम आपको ऐसे योगासन बताएंगे, जिससे अच्छी नींद लाई जा सकती है. 

 

वज्रासन
वज्रासन अच्छी नींद लाने में आपकी मदद कर सकता है. यह एक ऐसा योग है, जिसे खाना खाने के बाद किया जाता है. इससे डाइजेशन सिस्टम दुरुस्त होता है और गैस या एसिडिटी जैसी समस्या से राहत मिलती है. ऐसे में जब डाइजेशन सही होता है, तो नींद भी अच्छी आती है. इसे करने के लिए वज्रासन में बैठकर लंबी और गहरी सांस लें, इससे शरीर और मन दोनों को ही शांति मिलती है. इसे 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए. 

बालासन 
बालासन एक ऐसा योग है, जो स्ट्रेस को दूर करके आपके दिमाग को शांत करने में आपकी मदद कर सकता है. बालासन एक ऐसा योग है, जो रीढ़ की हड्डी, पीठ और कंधों की मसल्स को आराम देता है. इस योग से स्ट्रेस, चिंता और थकान कम होता है. बालासन करने के लिए अपने माथे को जमीन से लगाएं और गहरी सांस लें. मन को शांत करने के लिए ये योगा करना फायदेमंद है. इसे 1 से 2 मिनट तक करना चाहिए. 

 

शवासन
शवासन को योग का अंतिम मुद्रा कहा जाता है. ऐसे में रात को सोने से पहले शवासन करना बेहद फायदेमंद होता है. शवासन करने से शरीर और मन दोनों को ही पूरी तरह से रिलैक्स कर देता है. शवासन करने के लिए फर्श पर सीधे तरह से लेट जाएं, हाथ और पैर को थोड़े फैलाकर रखें और आंखों को बंद कर लें. साथ ही सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने बॉडी को धीरे-धीरे ढीला छोड़ दें. ये प्रैक्टिस करने से धीरे-धीरे आपको नींद आ जाएगी. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

