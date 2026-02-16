Advertisement
डबल चिन को अब मेकअप से छिपाना छोड़िए, शार्प जॉलाइन पाने के लिए रोजाना करें ये 4 फेस योगा

डबल चिन को अब मेकअप से छिपाना छोड़िए, शार्प जॉलाइन पाने के लिए रोजाना करें ये 4 फेस योगा

Face Yoga Poses For Double Jawline: आजकल की लड़कियां बदलती लाइफस्टाइल और खराब खान-पान की वजह से डबल चिन से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं आज आपको बताते हैं शार्प जॉलाइन पाने के लिए फेस योगा. 

 

Written By  Ritika|Last Updated: Feb 16, 2026, 02:16 PM IST
डबल चिन को अब मेकअप से छिपाना छोड़िए, शार्प जॉलाइन पाने के लिए रोजाना करें ये 4 फेस योगा

Face Yoga Poses For Double Jawline:  आजकल लोगों का खान-पान काफी ज्यादा अलग हो गया है जिसकी वजह से स्किन पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती है. डबल चिन जिससे अधिकतर लड़कियां काफी ज्यादा परेशान रहती है. फेशियल फिटनेस का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है वरना आपके लुक पर काफी बेकार असर पड़ता है. चेहरे को नेचुरली टोन शार्प जॉलाइन के लिए लड़कियां मेकअप का इस्तेमाल काफी ज्यादा करती हैं लेकिन कब तक मेकअप का इस्तेमाल होता रहेगा. अगर आप भी  शार्प जॉलाइन को पाना चाहते हैं, तो आइए आज आपको कुछ फेस योगा के बारे में बताते हैं, जो आपकी डबल चिन की समस्या को काफी हद तक दूर करेगी. 
 

शार्प जॉलाइन पाने के लिए फेस योगा
 

1. फिश फेस योगा

अगर आप डबल चिन से छुटकारा पाकर शार्प जॉलाइन को पाना चाहते हैं, तो आप फिश फेस योगा को रोजाना कर सकते हैं. इसे 10 सेकंड के लिए अगर आप बार-बार करते हैं, तो आपको इसका असर जल्द ही देखने को मिलेगा.
 

2. टंग प्रेस योगा

टंग प्रेस योगा को रोजाना करके भी आपको बेहतर असर देखने को मिल सकता है. 10 सेकंड होल्ड करने से मांसपेशियों पर खिंचाव होता है और फिर डबल चिन आपकी तेजी से कम होनी शुरू हो जाती है.
 

3. जॉ स्ट्रेच

जॉ स्ट्रेच को भी आपको रोजाना करना चाहिए. ये आपके चेहरे के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. डबल चिन को घटाकर  शार्प जॉलाइन पाने में आपकी मदद करेगी.
 

4. चीक लिफ्ट

अगर आप अपने डबल चिन से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो आप चीक लिफ्ट को भी कर सकती हैं. इसको करने से चेहरे की बनावट में जॉलाइन आना शुरू हो जाएगी और आप जैसा चाहते हैं वैसा आपको मिल सकता है.

 

ये भी पढे़ंः  जुओं ने ली 12 साल की बच्ची की जान! जानें कैसे हो सकता है ये इंफेक्शन जानलेवा
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

