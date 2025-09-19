तेज धूप में कपड़ों को सुखाने से पहले जरूर करें ये 4 काम! वरना फेड हो जाएंगे नए कपड़े

How to Dry Clothes in Sun: लोग नए कपड़ों का ख्याल ज्यादा रखते हैं. वे चाहते हैं कि उनका रंग और चमक लंबे समय तक बनी रहे. लेकिन अक्सर हम कपड़ों को धोने या सुखाने में कई छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे कपड़े जल्दी फेड हो जाते हैं यानी उनका रंग उड़ने लगता है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके कपड़े लंबे समय तक नए जैसे दिखें, तो कपड़ों को सुखाने से पहले ये जरूरी बातें जान लें.

कपड़ों को उल्टा करके धूप में सुखाएं

धूप में कपड़े सुखाने से सूरज के तेज किरणों के कॉन्टैक्ट में आकर कपड़े के बाहरी हिस्से का रंग जल्दी उड़ने लगता है. ऐसे में इससे बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप कपड़ों को उल्टा करके सुखाएं. इससे कपड़े का रंग बरकरार रहता है और धूप का सीधा असर नहीं पड़ता है.

धोने से पहले कपड़े अलग-अलग करें

कपड़ों का रंग बरकरार रखने के लिए कोशिश करें की रंगीन कपड़ों को सफेद या हल्के रंग के कपड़ों के साथ न धोएं. साथ ही काले, नीले, लाल जैसे बहुत गहरे रंग वाले कपड़ों को अलग धोएं. इससे कपड़ों का रंग एक-दूसरे से नहीं घुलता है और कपड़ों की चमक बनी रहती है.

हल्के डिटर्जेंट का इस्तेमाल

कई बार बहुत ज्यादा केमिकल वाले डिटर्जेंट के इस्तेमाल से कपड़ों की रंगत खराब हो जाती है. ऐसे में हल्के और माइल्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें. खासकर जब आप नए या कीमती कपड़े धो रहे हैं, तो ज्यादा केमिकल और झाग वाले डिटर्जेंट का इस्तेमाल न करें.

छांव या हल्की धूप में सुखाएं

तेज धूप में कपड़े सुखाने से रंग जल्दी उड़ जाता है. ऐसे में कपड़ों को सुखाने के लिए हल्की धूप या छांव वाली जगह ही चुनें. तेज धूप में सुखाने से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन रंग जल्दी फीका पड़ जाता है. ऐसे में कपड़े सुखाने के लिए सुबह की हल्की धूप या छायादार जगह बेस्ट होती है.