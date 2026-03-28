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टोन्ड फिगर पाने के लिए रोजाना घर पर ही करें 5 एक्सरसाइज, निखरने लगेगी आपकी पर्सनालिटी

Toned Body Exercise At Home: आजकल के दौर में खूबसूरती के लिए खुद को फिट और मेंटेन रखना काफी ज्यादा जरूरी है. आज आपको बताते है कि टोन्ड फिगर पाने के लिए रोजाना घर पर कौन सी एक्सरसाइज को करना चाहिए.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 28, 2026, 09:40 AM IST
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टोन्ड फिगर पाने के लिए रोजाना घर पर ही करें 5 एक्सरसाइज, निखरने लगेगी आपकी पर्सनालिटी

Toned Body Exercise At Home:  आजकल हर लड़की फिट और टोन्ड फिगर पाने की चाहत रखती है लेकिन बदलती लाइफस्टाइल, अनियमित खान-पान की वजह से ये पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है. लोगों का वजन तेजी से बढ़ने लगा है, जिससे वो हमेशा रहती हैं. काफी कुछ करने के बाद भी शरीर में कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. जिम जाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पता है और आजकल लोगों के पास समय की भी कमी होती है. 
 

अगर आप  टोन्ड फिगर पाने की चाह रखते हैं और अपने फिगर को मेंटेन करना चाहती हैं, तो आपको आज घर पर करने वाली कुछ एक्सरसाइज को बताते हैं, जो आपके फिगर को सुड़ौल बना सकती है. अपने शरीर को टोन्ड और फिट बनाने के लिए आप इनको रोजाना सुबह के समय भी कर सकते हैं. अगर आपको भी नहीं पता और जानना चाहते हैं, तो आपके लिए ये खबर बेस्ट होने वाली है. आइए आपको बताते हैं.
 

टोन्ड फिगर पाने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज

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1. लंजेस 

अगर आप अपने आपको एकदम फिट रखना चाहती हैं, तो आप लंजेस को रोजाना कर सकते हैं, ये आपके फिगर को टोन्ड बनाने में काफी ज्यादा मददगार हो सकता है. इसको आपको रोजाना अपने रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए. 
 

2. प्लैंक 

लड़कियों के लिए प्लैंक एक्सरसाइज भी बेहद ही जरूरी होती है. पतली कमर ही फिगर को कर्वी दिखाने में मददगार होती है, इसको आप कभी भी आसानी से 15 मिनट भी कर सकती हैं. इसको करने के बाद मसल्स को टाइट कर सकते हैं और साथ ही अपने बैली फैट को भी कम कर सकते हैं.
 

3. हिप थ्रस्ट

हिप थ्रस्ट को भी आप कर सकते हैं. ये आपके लिए बहुत जरूरी है. इसको आप घर पर सुबह के समय रोजाना कर सकते है. इसको करना काफी ज्यादा आसान होता है. ग्लूट्स की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और साथ ही बॉडी को कर्वी लुक दिलाता है.
 

4. स्क्वाट्स 

स्क्वाट्स भी आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हैं. अगर आप रोजाना भी इसको करते हैं, तो गजब के फायदे आपको मिल सकते हैं. इसको भी करना काफी ज्यादा आसान होता है और आप आसानी से भी कर सकती हैं. थाइज को टोन्ड बनाने में ये मददगार है.
 

5. रशियन ट्विस्ट एक्सरसाइज

रशियन ट्विस्ट एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट है. ये आपको फिट रखने के साथ-साथ फिगर को टोन्ड बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है. कमर के किनारों को टोन करके आपकी कमर को पतला बनाने में मददगार है.
 

(ये भी पढ़ें:  बिना जिम जाए इन 5 एक्‍सरसाइज से बाजुओं की ज‍िद्दी चर्बी को कहें अलविदा)
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. )

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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